Kitálalt a palota komornyikja: Vilmos herceg sosem lesz király, ha ez bekövetkezik

Vilmos herceg népszerűsége egyszerűen töretlen. Még az öccsével, Harry herceggel való botrányos kapcsolata sem csorbította a nép iránta érzett szeretetét, és a legtöbben úgy gondolják, nincs is nála alkalmasabb ember a trónra. Csakhogy sokan pusmogják, hogy Vilmos ereje és népszerűsége a töredéke volna Katalin nélkül.

Vilmos hercegből egyszer nagy király lesz. Fotó: NurPhoto via AFP

Vilmos tehát megfogta az isten lábát Katalin hercegnével.



Katalint már-már Dianához hasonlítják

Kevés olyan nő van a világon, aki ne bálványozná Katalin hercegnét. A nép rajong érte, egyszerre fantasztikus feleség és nagyszerű anya, mindemellett örökké gyönyörű: nagyszerűen öltözködik, egészségesen él, jótékonykodik, kedvességével pedig az egész világot elvarázsolja. Mindezek miatt sokan hasonlítják a jelenlegi hercegnét Dianához, hiszen az ő stílusérzéke is páratlan volt, ő is élvezte a nép határtalan szeretetét, rengeteget jótékonykodott és örökké mosolygott.

Azt is érdemes észrevenni, hogy Katalint és Diánát olyan szempontból is párhuzamba szokták hozni, hogy mindkét feleség már-már nagyobb népszerűségnek örvend, mint a férje. Diana esetében ez teljes mértékben elmondható: Károly és a hercegné botrányos kapcsolatában az egész nép Dianával érzett együtt, és Kamilla hercegnére azóta is csúnyán néznek. Szerencsére Katalin és Vilmos kapcsolata nem botrányos, ugyanakkor az látható, hogy a nép nagyobb rajongással veszi körül Katalint.

Vilmos herceg nagyon szerencsés Katalinnal. Fotó: AFP

Kitálalt a komornyik: Vilmos nagy bajban lesz, ha Katalin elhagyja

Diana hercegnő egykori komornyika, Paul Burrell nemrégiben kitálalt, és elmondta, hogy miben látja Vilmos herceg gyengeségét. Az alkalmazott észrevétele szerint Katalin hercegné igazi támasz lett a királyi családban, rengetegen támaszkodnak rá, a precizitására és erkölcsi nagyságára. A cseléd szerint éppen emiatt ha Vilmos és Katalin egyszer elválnának, az megroppantaná a monarchia stabilitását, és már semmi nem lenne olyan, mint régen. Vilmos helyzete és megítélése minden bizonnyal hamar nagyot romlana, de az egész palota munkamegosztása és élete teljesen felborulna. Szerencsére Katalin és Vilmos között nagyon harmonikus a viszony, és jelenleg semmi jelét nem mutatják a családon belüli viszályoknak – írja a Femcafé.