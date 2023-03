Lecserélte autóját Tóth Andi, igazi luxusdarabot választott

Tóth Andi életében mostanság több nagy változás is történt, hiszen nemrég összeköltözött szerelmével, Marics Petivel, majd nem sokra rá már egy közös kutyájuk is lett, most pedig az autóját cserélte le.

Az énekesnő az Instaram-oldalán jelentette be, hogy hivatalosan is lecserélte eddigi Ford Mustangját. Persze ezúttal sem adta alább Andi, ugyanis legendás típus kocsiját egy szintén elég menő darabra, egy Porschéra váltotta.

Hivatalosan is. Paci csere történt. Ez a tank került az asszony alá, kis 164 centimhez illik is. Nomeg Bailey is elfér

- írta a fotóhoz a Sztárban sztár zsűrijének tagja.