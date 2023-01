Kiderült: napokkal ezelőtt szintet lépett Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata

Kedd délelőtt egy nagyszabású sajtótájékoztatón mutatták be azt a 12 hírességet, akik a Sztárban Sztár idei szériájában harcba szállnak az év legsokoldalúbb előadója címért. A legtöbben mégis azt a pillanatot várták, amikor Tilla felkonferálta a két új zsűritagot, Tóth Andit és Marics Petit, akik egy ideje egy párt alkotnak. A Bors a 24 éves énekesnővel beszélgetett, aki elárulta, néhány napja szintet lépett a kapcsolatuk…

Fotó: Szabolcs László



"Szépen kihátráltak a dologból..."

- Azért is nem igazán szerettem párkapcsolatot kezdeményezni korábban, mert én egy nagyon bonyolult, összetett ember vagyok és amikor elkezdenek megismerni, mindig van, vagyis volt egyfajta hátrahőkölés.

Azt éreztem, hogy az emberek valahogy hezitálni kezdtek és azt mondták magukban, hogy ők nem ezt akarták, nem ezt vállalták…

Aztán szépen kihátráltak a dologból - kezdte lapunknak Tóth Andi, aki nem titkolja, Marics Petinek sikerült őt alaposan meglepnie a kitartásával. - Peti kezdi megismerni azt a Tóth Andit, akit csak kevesen, vagy inkább csak én ismerek. Azt vettem észre, hogy ahogy egyre többet és többet tud meg rólam, egyre jobban szeret és ez nekem új. Hogy őszinte legyek, meg is vagyok lepve. Néha felteszem magamnak, majd neki is hangosan a kérdést: Ez, amit látsz, ami történik, tényleg tetszik!? Jó ez így, most nagyon! - nyilatkozta kapcsolatáról a fiatal énekesnő.

Fotó: Szabolcs László



„Nem szereti húzni az időt...”

Hogy Andi és Peti kapcsolata mennyire jól is működik, azt jól tükrözi az a tény, hogy a fiatalok már el is kezdték közös életüket, vagyis összeköltöztek. Ez a lépés talán Marics Peti életében jelent igazán nagy változást, hiszen Andi már élt együtt egy korábbi kedvesével, míg a ValMar-os srác a legényéletét „dobta” el, hogy kipróbálja milyen, ha történetesen nem a zenésztársa várja haza, hanem egy lány, aki szereti és akit viszontszeret.

- Nem vagyok az az ember, aki szereti hosszasan húzni a dolgokat. Biztos van, aki úgy van vele, hogy mondjuk beszélünk az összeköltözésről két év múlva, ha már itt, vagy ott tart a kapcsolatunk. Nálam, ha valami egy hét után nem tart ott, akkor nem is fog soha. Azt hiszem, Petiből is ilyen energiákat váltottam ki, így az összebútorozás közös igény és döntés volt. Mindketten szeretnénk minél több időt együtt tölteni és ez így a legoptimálisabb.

Minek töltenénk éveket együtt úgy, hogy nem derül ki, mit hozunk ki egymásból null-huszonnégyben?

- tette fel a költői kérdést Tóth Andi.

Hat éve csattant el az első csók...

Lékai-Kiss Ramóna a sajtótájékoztatón fél mondatban megemlítette, hogy úgy érzi, ő az, aki tulajdonképpen összeboronálta Andit és Petit a Sztárban Sztár előző évadában. Peti ugyanakkor ezt kategorikusan cáfolta és bizony nagyon igaza is van, hiszen hat évvel ezelőtt már elcsattant köztük egy „random” csók, amire Andi is emlékszik. - Én akkor estem túl egy szakításon.

Először és utoljára volt olyan, hogy elmentem bulizni úgy, hogy egy random csávóval csókolóztam.

Na ő volt a Peti. Utána írogatott nekem, de én csak egyszer válaszoltam neki - idézte fel a történetet Tóth Andi.