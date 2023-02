Marics Peti szerelmes vallomása Tóth Andinak: „Én egyetlen nőt szeretek”

Vasárnap ismét bődületes show-műsorral varázsolták el a nézőket a Sztárban Sztár szereplői. Sipos Tomi nem kisebb feladatot kapott, mint Ciaraként kellett rappelnie és twerkelnie. Igyekezett is mindent megtenni a siker érdekében, ám előadása nem mondható éppen szexinek. Azt azonban minden zsűritag elismerte, hogy rengeteg munkát tett bele és megpróbálta feszegetni az emberi test határait.

Tilla külön megszólította Marics Petit: "Peti, a szemeden látszik, hogy te minden nőt szeretsz!" - húzta a műsorvezető az énekest, aki azonnal mutogatni kezdett zsűritársa és párja, Tóth Andi felé.

"Én csak egyetlen nőt szeretek"

- vallotta meg.

Tóth Andi kényszeredetten mosolygott is, biztos jól esett neki a bók, ugyanakkor már a műsor előtt azt nyilatkozta, szeretné, ha a munkája miatt kerülne a reflektorfénybe és nem a kapcsolata miatt Marics Petivel. Talán ezért sem egymás mellett ülnek a zsűriasztalnál, azonban az tény, kihagyhatatlan beszólások táptalaját szolgáltatják a zsűritársaknak és Tillának is. Ezzel valószínűleg azért számoltak ők is, amikor mindketten elfogadták a TV2 felkérését.

A Sztárban Sztár kilencedik évadától vasárnap Tarján Zsófinak kellett búcsúzni.