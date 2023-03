Aggódnak a rajongók, Marics Peti az ágyat nyomja, lemondta a fellépését

Marics Peti a közösségi-oldalán jelentette be, hogy nincs jó bőrben, amit a rajongók láthattak is rajta, így le kell mondania a koncertet, és a Sztárban Sztárban való szereplése is veszélybe került.

Sajnos rossz hírrel jövök!

Már egy ideje a kanapén fekszik, második napja, hogy gyakorlatilag csak a mosdó miatt áll fel. Mindent megtett, hogy ott lehessen az eseményen, de nem sikerült, ráadásul vasárnap élő adásban kellene szerepelnie a Sztárban Sztárban. Természetesen sajnálja a helyzetet, ám most valóban az a legfontosabb, hogy kipihenje magát. Peti teljes videós üzenetét erre a linkre kattintva érhetitek el.