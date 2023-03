Megdöbbentő fotó: Szabó Zsófi még nem szakadt el teljesen Shane Tusuptól?

Megdöbbentő dolgot vett észre a Ripost Szabó Zsófi friss fotóján, ami egy csütörtök esti díjátadón készült. A műsorvezető jobb karján ugyanis még mindig ott díszeleg az a szerelmi zálogként értelmezhető tetoválás, amit még Shane Tusuppal csináltatott. Mint ismert, Zsófi és a vehemens természetű úszóedző kapcsolata tündérmesébe illően indult, romantikus monacói lánykéréssel fűszerezve, ám végül viharos és roppant fájdalmas szakítás lett belőle, egészen pontosan tavaly májusban.

Hamar véget ért a tündérmese

Zsófi sokáig nem szólalt meg a témában, így kevesen, csak a hozzá igazán közel állók tudhatták, mi történt pontosan a két híresség között, és mi játszódhat le a csinos tévés lelkében.

Az első megindító interjúját egy havonta megjelenő női magazinnak adta. Szavaiból kiderült, hogy rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, amiből kifelé gyakorlatilag semmit sem mutathatott.

- A magánéletem szempontjából nagyon nehéz volt ez az elmúlt időszak, mert kifelé már évek óta nem mutattam, ha nehézségekbe ütköztem.A közösségi média csak egy része az életemnek, amit megmutatok, hiszen életem lefontosabb szerepét, hogy milyen anya vagyok, azt csak a közeli hozzátartozóim látják. Az elmúlt években emojikkal kommunikáltam. Sokszor megírtam egy-egy hosszú posztot, akár gyereknevelés, anyaság, párkapcsolat, akár karrier témában, vagy éppen a világ történéseivel kapcsolatban, de aztán inkább töröltem. Tudatosan fogom vissza minden megnyilvánulásomat, nem szeretnék plusz felhajtást. Az eljegyzés felbontása kapcsán is például szívesen kiírtam volna, hogy igen, mosolygok a képen, jól nézek ki, de nem vagyok jól - vallott akkor őszintén.

Szerelme bezárta egy szobába

A szakításhoz az is hozzátartozik, hogy úgy tudni, egy alakalommal annyira eldurvult a veszekedés Zsófi és Shane között, hogy a sportember nemes egyszerűséggel bezárta kedvesét egy szobába. Zsófi pedig az édesanyját hívta segítségül, aki a helyszínre is sietett. Noha Shane igyekezett visszakedveskedni magát a kapcsolatba, Zsófi azt már lezárta, így nem volt visszaút. Mindezek fényében valóban módfelett meglepő, hogy a szív alakot formáló, két gémkapcsot ábrázoló tetkó Zsófi testén, holott korábban, amikor a néhai Berki Krisztiánnal szakított, azonnal eltávolíttatta a közös motívumot. Vajon most miért döntött úgy, hogy továbbra is a bőrén akarja viselni annak a férfinek az emlékét, akivel gyakorlatilag egy bántalmazó kapcsolatban élt? Aki eleinte lehozta neki a csillagokat, majd egy dühkitörést követően bezárta őt egy szobába?

Macerás eltüntetni a tetkót

Azt szinte kizártnak tartjuk, hogy anyagi okok miatt nem távolíttatta el a szerelmi szimbólumot, bár az igaz, hogy egy tetoválás eltávolítása kissé borsos és elég macerás is. Kisebb utánajárás után tudható, hogy egy kisebb méretű motívum eltávolítása alkalmanként 10 ezer forint, és legalább 8-10 alkalommal kell számolni. Mégsem gondoljuk, hogy Zsófi ezért nem szedette le a szerelmi zálogot.