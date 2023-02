Reagált Sáfrány Emese a szakításról szóló pletykákra, válasza azonban minden, csak nem megnyugtató

Ember legyen a talpán, aki ki tudja találni, hogy Sáfrány Emese és Inti most egy párt alkotnak, vagy mégsem? Ami biztos: valami történt. A közös fotóik egy ideje eltűntek a közösségi oldalaikról, és nem látni őket együtt sem hivatalos rendezvényeken, sem magánemberként az utcán. A szerelmesek – legalábbis akkor, amikor még hivatalosan azok voltak – 2022 nyarán jelentették be, hogy összejöttek. A zenész és a légtornász kapcsolata sokakat meglepett, mégis mindenki hamar elfogadta, hogy együtt vannak, hiszen ránézésre is összeillenek, illetve a hozzájuk közelállók szerint tényleg jó párost alkotnak.

Az első közös szelfi Fotó: Inti/Instagram

A kapcsolatuk hajnalán, szeptemberben azonban rossz hírek érkeztek, Inti veleszületett szívbetegsége ijesztő tüneteket kezdett produkálni, kiderült, hogy komoly a baj, azonnal kórházba kellett mennie. Ott a szívritmuszavar mellett szívelégtelenséget is megállapítottak, fekvő osztályra került.

A gyógyulásban Emese nagyon sokat segített a kedvesének, látogatta, ápolta, kitartott mellette, egy idő után azonban kezdtek megritkulni a párról szóló hírek, a légtornász és a zenész ugyan külön-külön adott hírt magáról, együtt többé nem jelentkeztek.

– Nincs semmi gond közöttünk, egyszerűen csak rengeteg megkeresést kaptunk az utóbbi időben. Mindenki arra volt kíváncsi, hogyan halad a kapcsolatunk, együtt vagy külön töltjük-e a karácsonyt, hogyan viszonyul a kisfiam a páromhoz és hasonlók. Hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, elég ebből – nyilatkozta még múlt ősszel ezzel kapcsolatban Sáfrány Emese, akiből a mai napig nem lehet kiszedni, hogy most akkor egy párt alkotnak vagy véget ért a kapcsolatuk?

Már korábban megbeszéltük, hogy nem nyilatkozunk arról, ami velünk történik

– mondta hétfőn délelőtt Sáfrány Emese a Borsnak arra a kérdésre, hogy együtt vannak még Intivel, vagy mégsem. A válasza azonban tulajdonképpen nem jelent sem igent, sem nemet, így a rajongók még egy ideig legalább válasz nélkül maradnak.