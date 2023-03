Futótűzként terjed ez a régi videó Marics Petiről és Valkusz Milánról

Manapság ritkaságszámba megy, ha két gyerekkori barát felnőttként is ugyanolyan szoros barátságot ápol. Kivéve akkor, ha valami nagyot alkotnak, mielőtt belépnek a nagybetűs életbe. Marics Peti és Valkusz Milán életük nagy részét együtt töltötték, hiszen gyerekkoruk óta ismerik egymást. A VALMAR alapítása óta nem csak barátok, kollégák is, már csak ennek köszönhetően is elképesztő közös kalandokat éltek át az elmúlt években.

Futótűzként terjed az a videó, melyen a Marics Peti és Valkusz Milán tizenévesek (Fotó: Bors)

A kitartásuknak és az elképesztő energiájuknak köszönhetően a két fiatal amihez csak hozzáér arannyá válik, a 10 évvel ezelőtt, a kezdetekben készült videoklip is ezt mutatja, ami máris óriási sikerré nőtte ki magát. Igaz, egyáltalán nem ez volt a tervük a felvétellel, csak szórakozni és szórakoztatni akartak. A Sztárban Sztár legutóbbi adásában néhány képkockát lehetett látni a szóban forgó klipből, a teljes felvételt azonban akkor még homály fedte.

Egészen mostanáig, ugyanis a két tiniről készült 7 perces videó futótűzként terjed az interneten. Felkerült ugyanis a TikTok-ra, így az elejétől a végéig bárki megnézheti, milyen volt Marics Peti és Valkusz Milán a kezdetek előtt.

Óriási sikert aratott

Már akkor is hatalmas elánnal vetették bele magukat a feladatba, s bár csak szórakozásnak indult és az egyik kommentelő szerint nem igazán szerették volna ezt teljes egészében megmutatni a közönségnek, máris elképesztő sikere van. Kevesebb, mint 24 órával ezelőtt került fel a TikTok-ra de ezidáig félmillióan látták és imádják!

“Azt mondta Milán, sok időbe telt, míg leszedték a netről de Marics a régi YouTube-jára már nem tud belépni. Nem sikerült teljesen.”

“És kitartottak egymás mellett. A siker, a sztárság, a pénz ma sem szakította el őket!”

“Ha ez a két kisfiú utazhatna az időben, és meglátná, hova kerülnek 10 év múlva, szerintem maguk sem hinnék el. Nagyon cuki gyerekek voltak!”

“Ez a gyerekkor, ami sok embernek nem adatott meg. Köszönöm, hogy nekem igen. Azóta is így élek. Imádunk titeket” – jöttek egymás után a dicsérő kommentek Marics és Valkusz közös klipje láttán.