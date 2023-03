Megmutatta ritkán látott férjét a Fekete Vonat énekesnője, Mohamed Fatima

A Feket Vonat énekesnője, Mohamed Fatima mögött nehéz időszak áll. Ahogy arról a Bors is beszámolt, január 7-én nagyszabású visszatérést tervezett a Fekete Vonat, a tagok - Beat, L.L. Junior és Fatima - alig várták, hogy ismét együtt zenélhessenek. Ám a koncert botrányba fulladt.

Fotó: TV2

A zenekar és a szervezők elszámolási vitába keveredtek, aminek az lett a következménye, hogy L.L. Junior faképnél hagyta a társait és nem vállalja a már rég meghirdetett Budapest Park koncertet sem. Előbb Fatima és Beat tette szóvá, hogy nem lettek kifizetve a bevételekből a megbeszéltek szerint. A show szervezője, Boross János a Bors ezt firtató kérdéseire beismerte, hogy anyagi bukás volt a koncert, de szerinte nem ő, hanem a válság, a Covid és minden más a hibás. Fatimát annyira megviselte a botrány, hogy még kórházba is került.

A nehéz időkben azonban végig Mohamed Fatima mellett állt férje, akinek egy szívhez szóló bejegyzésben is köszönetet mondott. Ritkán oszt meg információkat magánéletéről Mohamed Fatima, ezért szeretett férjét is nagyon ritkán mutatja meg a nyilvánosságnak. Most azonban kivételt tett, hiszen házassági évfordulójukat ünnepli. A Fekete Vonat énekesnője úgy döntött, hogy nyilvánosan is köszönti párját, hiszen az elmúlt időszakban hatalmas támasz volt számára.

"Vannak nehezebb napok, de csodásak még több! Köszönöm, hogy kitartasz mellettem, jóban, rosszban, örömben és szomorúságban! Hálás vagyok, hogy te vagy a másik felem!" - írta közös fotóik mellé Mohamed Fatima.