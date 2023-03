„Megjelent nekem” – síron túlról gyógyította meg Cipő az idős édesanyját – Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, tíz éve hunyt el Bódi László Cipő. A zenész súlyosan szívbeteg volt, az egyetlen esélye a transzplantáció lett volna, ezt azonban nem vállalta. Nem akarta, hogy másvalaki élete, érzései dobogjanak benne.

Gizi néni / Fotó: Tények

Szombaton a halálának évfordulóján rengetegen gyűltek össze megemlékezni róla. Sírját friss virágok tucatja borította. Testvére, Marica és édesanyja, Gizi néni könnyei kicsordultak a meghatottságtól.

Cipő gyászoló édesanyja elárulta, tíz év eltelte után is a mai napig álmodik a fiával, sőt időként síron túli üzeneteket is kap tőle. Ez történt tavaly nyáron is, amikor egy betegségből segített Cipő felépülni az anyukájának - tudta meg a Tények.

- Augusztusban beszéltem vele. Covidos voltam, negyven fokos lázba és megjelent nekem és azt mondat: Nem vagy egyedül! Itt vagyok behúzódva a bokorba és innen nézem az embereket. Jobban fáj most nekem, mint tíz éve, mert még akkor azt hittem, hogy visszajön – tört ki zokogásban Gizi néni.