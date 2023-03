Megszakad a szív: Tíz éve hunyt el Bódi László Cipő

A zenész súlyosan szívbeteg volt, az egyetlen esélye a transzplantáció lett volna, ezt azonban nem vállalta. Nem akarta, hogy másvalaki élete, érzései dobogjanak benne. Tíz éve hallgatott el örökre az az énekhang, ami még ma is a fülünkben cseng, ha csak rágondolunk is... A család és Karácsony Éva szervezésében a zenész rajongói, régi zenésztársai és barátai megemlékezést tartottak szombat kora délután, a Kistarcsai temetőben. A Republic frontembere egy évtizede, 47 évesen hunyta le örökre a szemét, de az emléke még mindig olyan élesen él az emlékezetekben, hogy a halálának évfordulóján a tisztelői rendre ellátogatnak a sírhantjához.

Cipő 47 évesen hunyt el Fotó: MTI/Kollányi Péter

A rajongókat a mai napig nem hagyja nyugodni a tény, hogy Bódi László Cipő talán még ma is élhetne... Tény, hogy a kivételes tehetségű zenész súlyos szívbeteg volt, de már egy évtizeddel ezelőtt is elérhetők voltak olyan terápiák, melyek talán meghosszabbíthatták volna az életét. Cipő egyetlen és utolsó lehetősége a transzplantáció lett volna, erre azonban nem vállalkozott. A zenészt többek között Nagy Feró is rá akarta beszélni de ő sem jár sikerrel.

A végzete felé ment. Tudta, hogy csak egyetlen esélye van az életben maradásra, a szívátültetés, de ő nem vállalta. Azt mondta, nem akar más szívével élni, nem akarja, hogy másvalaki élete, érzései dobogjanak benne, úgyhogy a sorsra bízza magát

– mesélte korábban a Borsnak Nagy Feró.

Cipő sírja 2023. március 11-én Fotó: Nagy Zoltán

Bódi László Cipő halálának tízéves megemlékezésén jelen volt Karácsony Éva szervező, Dj Dominique és több régi barát, illetve tisztelője.

Dj Dominique egy szál virágot helyez el a sírkövön Fotó: Nagy Zoltán

Még mindig hihetetlen és feldolgozhatatlan, hogy már nincs velünk Cipő. A megemlékezés folytatásaként a Kistarcsai Önkormányzattal a családdal és Dj Dominique-kel karöltve 2023 májusában a Kistarcsai Ifjúság téren tartunk koncertet, ahol kiváló zenészek közreműködésével emlékezünk meg méltó módon Laciról.

– mondta Karácsony Éva szervező.