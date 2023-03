Kollányi Zsuzsi válása hónapok óta benne volt a levegőben

Nem Peller Anna és Lukács Miki válásának híre volt az egyetlen kedd este. A népszerű énekesnő, Kollányi Zsuzsi is sorsfordító bejegyzést tárt követői elé.

Zsuzsi és férje nehéz nehéz döntést hozott: a válás mellett döntöttek Fotó: YouTube/Kollányi Zsuzsi

Megható sorait a közösségi oldalán osztotta meg, úgy fogalmaz: ezentúl baráti szeretetben folytatják Attilával az életüket és három közös gyermekük – az ikrek, a négy és fél éves Bence és Bálint, valamint a kétéves Bogdán – nevelését.

Konditeremben gyúrt az önbizalomra

Visszatekintve az elmúlt hónapokra, több jel is utalt arra, hogy Zsuzsi élete gyökeres változáson megy keresztül. A mindig is fitt, csinos énekesnő a közösségi oldalán az utóbbi időben meglepően sokszor jelentkezett be a konditeremből. Nem kizárt, hogy előre fel szerette volna turbózni az önbizalmát a válást követő embert próbáló időszak előtt. Az edzés egyfajta mentsvár is volt számára a hétköznapi problémák elől, és bizonyára jót tett a lelkének a több tucat elismerő hozzászólás olvasgatása is.

Zeneszámmal is üzent

Már ősszel is téma lehetett köztük a válás, ám akkor Zsuzsi talán még reménykedett benne, hogy lehet menteni a helyzetet. Októberben jelent meg Rácz Gergő, Orsovai Reni, Deniz és Eckü közreműkődésével a Nem baj című fülbemászó száma. A szerzemény szövege és klipje arról szól, hogy bár sokszor összecsapnak az ember feje felett a hullámok, nem szabad elveszíteni a reményt, mert végül minden jóra fordul. Lapunk akkor felkereste Zsuzsit, aki – a végül meg nem jelent interjúban – úgy fogalmazott: a 2022-es év negatívumokkal indult mind karrierjét, mind a magánéletét tekintve, ám bízik benne, hogy a rossz dolgok is értünk vannak, s úgy érzi, a változások végül pozitív végkifejlethez vezetnek majd.

A nők jogaiért akar küzdeni

Nőket érintő témák mellett állna ki Fotó: YouTube/Kollányi Zsuzsi

Decemberben pedig lapunknak elárulta, saját YouTube-csatorna beüzemelésén gondolkozik, ahol többek között tabunak számító társadalmi problémákról beszélne.

− Manapság nem divatos a dolgok árnyoldalát is megmutatni, engem ez nagyon zavar. A napokban beszélgettem egy baráttal, aki elmondta, az ismerősei között minden harmadik házasságban sakkban tartják a feleségeket. Vagy anyagi dolgokkal vagy a gyerekeket felhasználva belekényszerítik őket olyan helyzetekbe, amiket senki sem lenne köteles eltűrni. Ráadásul a kis községekben az is visszatartja a nőket, hogy vajon mit szólnának mások, ha kilépne ebből a szituációból. Egy mikroközösségben elhiszed, hogy veled van a baj, ha nem akarod elfogadni, hogy a szenvedés normális – fogalmazott decemberben lapunknak Zsuzsi, aki akkor már valószínűleg saját bőren tapasztalhatta a jelenséget.