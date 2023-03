Kiderült, hogy Jákob Zoli miért vállalta el a Nagy Ő műsorát

Mint az már az köztudott, Jákob Zoli lesz a TV2 következő Nagy Ő-je. Ezzel kapcsolatban Bochkor Gáborék felhívták a milliárdost és arról kérdezték Zolit, hogy hogyan, milyen elvárásokkal indul neki a shownak, és miért vállalta el.

Fotó: Markovics Gábor

A kalandomat keresem, de nem vagyok kalandor. (...) Az ötlet nem tőlem jött, hanem felkértek. Még jó, hogy ültem, mert ülve is maradtam. Nagyon gondolkoztam rajta. Azért vállaltam el, mert meggyőztek. Sokféle dologgal győztek meg, az egyik az, hogy ez egy jó lehetőség, mert minden utazásomon és mindenhol keresem egyrészt a társamat, keresem az aktivitást, másrészt pedig ennél nagyobb kaland, vagy aktivitás az életemben nem nagyon lesz. Erre ígéretet kaptam, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz. Akkor miért ne? Kipróbálom

– válaszolta Jákob Zoltán, aki azt is elárulta: úgy indul neki a shownak, hogy nem zárja ki annak az esélyét, hogy tényleg megtalálja a szerelmet.

– Az elején ki tudom zárni, hogyha valaki megjátsza magát– válaszolt arra a kérdésre, miszerint fél-e attól, hogy lesznek majd olyanok is, akik csak a pénzére fognak hajtani.

Van már ennyi tapasztalata, hiszen az évek során találkozott már ezzel a jelenséggel. Zoli nem bánja, hogyha valaki a pénzéért szereti őt, mert fontos, hogy anyagi biztonságban érezze magát a párja, de ne CSAK ez legyen, hanem tényleg szeresse is őt és együtt éljék meg a dolgokat.

Soha ennyien még nem jelentkeztek

Az üzletember kis kulisszatitkot is megosztott a hallgatókkal. A lányokat a show-ban fogja először látni, de az előválogatóba, abba, hogy ki jöjjön be a műsorba, nincsen beleszólása. Azt viszont külön kérte, hogy a volt barátnőit ne hozzák be a showba. Azt is elmondta: idén sokkal több a jelentkező, mint korábban volt. Egyébként ismeri a srácot, aki beválogatja a jelentkezőket és bízik benne, mert már ismeri Zoli ízlését.

Slágert rendelt

Bochkorék Inna új klipjéről is kérdezték a milliárdost, ugyanis a világsztár énekesnő legújabb slágerét maga Jákob Zoltán rendelte meg.

Ő hozzá volt kapcsolatom. Egyébként a köröm világa egészen közel áll hozzá, mert mindig szép műkörmei vannak, így megbíztam őt. Többször is találkoztunk és végül olyan lett, mint amilyet én is szerettem volna és neki is tetszett

– mondta erről Jákob Zoltán, majd hozzátette, hogy Innának olyannyira megtetszett, hogy azt mondta: ez a dal jó lenne neki slágernek is. Sőt, még a klip koncepcióját is Zoli adta, hogy a helyszín legyen egy műkörmös szalon, ahol a lányoknak hosszú körmei vannak.