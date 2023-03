Kaszás Géza 66 éves lett: elárulta, mi tenné őt még boldogabbá - Videó!

Kaszás Géza pénteken a Mokka vendége volt, ahol elmesélte, hogyan éli meg a 66. születésnapját. A színész kifejtette, hogy közel sem érzi magát annyinak, mint amennyi, hiszen élete minden területén igyekszik aktív maradni. Azt is kiemelte, hogy a családjával töltött idő pedig csak tovább fiatalítja őt.

A színész 66. születésnapját ünnepelte Fotó: MTI/Zih Zsolt

Kaszás Gáza még egy ajándék bort is kapott Istenes Lászlótól és Orosz Barbarától, melynek átvétele után arról kérdezték a színészt, hogy hogyan érzi magát most a bőrében, illetve mit jelent neki ez a bizonyos 66. Kaszás Géza elárulta, kora egyáltalán nem zavarja, azonban a munka terén az utóbbi időben akadtak már nehézségei, hiszen az embereknek most kissé össze kellett húzniuk magukat, ezt pedig általában a kultúra valamilyen ágazata szenvedi meg. Ugyanakkor elmondta, hogy mindezek ellenére élete boldog és kiegyensúlyozott és mindig azon van, hogy a legtöbbet hozza ki az adott napból.

A színész rengeteg időt szentel családjának, ez teszi őt igazán boldoggá, de annak is nagyon örülne, ha ismét jó emberekkel dolgozhatna együtt egy mindenki szívéhez közel álló projekten – derült ki a Mokkából.