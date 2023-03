Így cicázik a kulisszák mögött Oláh Ibolya – Fotó

A Megasztár első szériájában felbukkanó tiszadobi vadóclány, Oláh Ibolya az esetek többségében kemény csajnak mutatja magát, azonban a zord külső mögül néha kisejlik a nőcis oldala is. Úgy tűnik, Ibi bármennyire is takargatja, fogékony a nőies dolgokra. Ez történhetett annak a képnek a valós hátterében is, mely előkerült nemrégiben az énekesnőről, s bizonyítja az előbbi állításunkat. 20 éve van a pályán Ibolya, ám csak ritkán kapták lencsevégre "cicázós" pillanatban, de ezen az archív fotón látni, még élvezi is, ha megigazítják a sminkjét. Persze lehet, hogy csak az alkalmi sminkesnek örült ennyire, hiszen ő nem más jelen esetben, mint az egykori versenytársa, Tóth Vera.

A 2003-as tehetségkutató döntője kettejük között dőlt el (Fotó: Schumy Csaba / DFP)

Túl szexi lány

Az énekesnő nagy utat járt be az évek alatt: a Megasztár forgatások során többször "elgurult a gyógyszere", egyszer még az üvegajtóba is belevert öklével, sokáig úgy hittük: végleg kicsúszott a talaj a lába alól. Ezekután az énekesnő sokáig elvonulttan élte életét, azonban most újra reflektorfénybe került. Oláh Ibolya ugyanis, a most újra műsoron lévő Sztárban Sztár szériájában énekel, hétről hétre más bőrébe belebújva. Már megvillantatta nőiesebb egyéniségét, amikor múlt vasárnap az egyik legnagyobb díva, Édith Piaf bőrébe kellett bújnia.

Hétről hétre ki kell próbálnia magát szexis nők bőrében is. Vajon mi jöhet még? (Fotó: Markovics Gábor)

Magassarkú, testhez álló ruha, és mély dekoltázs: ez alapvetően nem Ibolya stílusa, azonban a műsor megköveteli ezt a fajta átváltozást. Mi több, már a zsűri soraiban is elhangzott, hogy milyen jó lenne látni, ahogyan Ibolya egy igazán magamutogató szexis csajjá alakulna. Példa egyébként erre is volt már, hiszen nemrégiben szintén előkerült egy neccharisnyás fotó Ibolyáról. És milyen jól áll ez is neki! Úgy tűnik, Ibolyától koránt sem áll olyan messze a nőiességét kiemelő irány, mint gondolnánk, sőt egyszer már az is előfordult, hogy kamarák előtt vetkőzött anyaszült meztelenre egy album borítója érdekében.