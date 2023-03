Igazi örömhírt jelentett be a Tankcsapda sztárja – Özönlenek a gratulációk

Eddig sem unatkozott a Tankcsapda zenésze, de most újabb izgalmas időszak áll előtte. Fejes Tamás alig várta, hogy rajongóival is megossza az örömhírt.

Hatalmas bejelentést tett a Tankcsapda sztárja ( Fotó: Facebook )



Új kihívások kellenek

A debreceni rock banda tagjainak élete nem csak a zenekarról szól. Főleg Fejes Tamásé nem, aki a dobolás mellett, az együttes pénzügyeit, turnéit szervezi, több vállalkozást is létrehozott és sikeresen működtet. Mivel imád utazni, nem meglepő, hogy legújabb vállalkozása is az utazáshoz kötődik. Méghozzá mostantól spanyolországi apartmanok, apartmanházak kiadásával is foglalkozik a cége, amiről közösségi-oldalán számolt be:

„Ígértem az óriási bejelentést, hát itt van! Azért vagyok itt folyamatosan Benidorban, Spanyolországban, mert előkészültünk egy vállalkozással...Apartman lakásokat fogunk üzemeltetni, nyaraltatunk, remélhetőleg benneteket is!”





Bochkor Gáborral gyakran utaznak együtt

Fejes Tamás régóta nagy barátságban van Bochkor Gáborral, szeretnek együtt útra kelni. A nemrég 50. születésnapját ünneplő rocksztárt és a rádióst nem csak az utazás, de az idegen tájak felfedezése köti össze. Járnak együtt koncertekre is és családjaik is jóban vannak egymással. Az biztos, hogy Bochkor az első vendégek egyike lesz lányával, Nórival. Úgy látszik a hazai hírességek igyekeznek több lábon állni és nem a tankok dobosa az első, aki külföldi vállalkozásba fogott. Horváth Éva például Balira szervez jógatáborokat.