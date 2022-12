Komoly célok: Saját vállalkozást indítana Horváth Éva

Horváth Éva hazatért, de ahogy a Bors korábban már beszámolt róla, nem végleg.

A csinos anyuka egy évre költözött ki Balira a családjával és most kiderült, ha megoldható lenne, meghosszabbítanák az időtartamot. Még az is lehet, hogy kétlaki életet élnének, de ez még sok mindentől függ.

- Hazajöttünk, de iskolakezdésre vissza is megyünk Balira. Júniusig mindenképp ott maradunk, aztán meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Bár a telet nem nagyon szeretjük, azért volt már egy kis honvágyam és a nagyszülőkkel is szerettünk volna találkozni, ezért karácsonyra hazajöttünk. A szilvesztert is itthon töltjük, de aztán amint találunk repülőjegyet, vissza is utazunk - mondta Horváth Éva, aki el tudja képzelni, hogy a téli hónapokban Balin, míg a nyári hónapokban itthon élik a mindennapokat, de az biztos, hogy tele van tervekkel.

Kristóf iskoláztatása az egyik legfontosabb szempont, hiszen odakint már elkezdte a tanulmányait, de az biztos, hogy amíg Balin vagyunk, én a jógára fektetek nagyobb hangsúlyt. Szeretnék idővel csoportokat, táborokat szervezni Magyarországról

- mondta Éva.