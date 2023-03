Ezt pletykálják a stábtagok: Tóth Andi így tarja távol magát Marics Petitől

Vitathatatlan, hogy Tóth Andi és Marics Peti szakítása alaposan felborzolta a kedélyeket a Sztárban Sztár háza táján, borítékolható, hogy a most vasárnapi élő show-ban is minden szempár rájuk fog meredni, mindenki arra lesz kíváncsi, vajon hogyan viselkednek majd egymással az egykori szerelmesek, akik körülbelül egy évet voltak együtt.

Egy év után szakított Tóth Andi és Marics Peti ( Fotó: Bors )

Össze is költöztek, még közös kutyájuk is volt, de a pletykák szerint Andi állandó féltékenykedése megölte a kapcsolatukat, ezt nyilatkozta legalábbis Marics Peti egyik barátja, hozzátéve, hogy az énekes már el is költözött Anditól.

Tóth Andi péntek reggel egy Instagram-videóban elismerte a szakítás tényét. Kiemelte, hogy mindent elkövetett, hogy a Sztárban Sztár fennálló három élő adását békességben, feszültségtől mentesen végigcsinálják, ez azonban nem sikerült.

„Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni, nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt, meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de igyekeztem nem kimutatni. Megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván, ha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljátok rám a szart, miért is ne? Én nem szeretnék szart dobálni, pedig én is tudnék"

- közölte Andi a felvételen.

Andi a Borsnak szólalt meg először és utoljára a szakításról

A Bors péntek délelőtt elérte az énekesnőt, aki abszolút kiegyensúlyozottnak tűnt a telefonban. Bár nyilván ez egy nehéz időszak neki, nem tűnt nagyon szomorúnak, dühösnek vagy hisztérikusnak. Nyugodtan válaszolt a kérdéseinkre.Ezt

"Köszönöm, hogy érdeklődtök, valóban szakítottunk. Egy szakításkor általában mindig a másik fél szólal meg, ezt szerettem volna megelőzni, ezért tettem ki azt a videót. Egy cikk erejéig Peti egyik barátja már nyilatkozott. Mindenkinek olyan barátai vannak, amilyenek. Egy biztos, az én barátaim sose árulnának el, sose nyilatkoznának a magánéletemről a sajtóban. Viszont most már szeretnék készülni a hétvégi élő show-ra, nagyon komolyan veszem a zsűrizést. Nem szeretnék többet beszélni a szakításról. Köszönöm, ha megértitek"

- mondta a Borsnak Tóth Andi.



Fotó: Bors

Külön lakókocsit kért a Sztárban Sztárra

Mindig nagyon nehéz, ha egy sztárpárnak a szakítás után még együtt kell szerepelnie, különösen egy élő showműsor esetén. Folyosói pletykák szerint Andi annyira besokallt a történtektől, hogy látni sem óhajtja volt kedvesét. Míg korábban sokszor együtt készültek az élő adásokra, az énekesnő most inkább az elvonulást választotta, külön lakókocsit kért, hogy nyugodtan, minden zavaró tényező kizárásával készülhessen a zsűrizésre, és semmi se zavarja meg a nyugalmát.

"Andinak most az a legfontosabb, hogy megőrizze a nyugalmát és a kiegyensúlyozottságát, hiszen hétről hétre komoly munka vár rá zsűritagként, érthető, hogy nem szeretné felzaklatni magát. Ezért döntött úgy, hogy mostantól külön lakókocsiban készül a műsorra, távol Marics Petitől" -árulta el a Borsnak egy bennfentes.