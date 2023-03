Döntött Katalin hercegné: ekkora áldozatot nem fog meghozni gyermekeiért

A trónörökösök élete sok szempontból nem egyszerű. Az egész világ szeme láttára cseperednek fel, mindenki felismeri őket az utcán, és nagyon szigorú protokoll szerint kell élniük az életüket. Szabályok határozzák meg, hogy mivel kell foglalkozniuk iskolaidőn kívül, mit kell tanulniuk, mit ehetnek és hogyan szórakozhatnak. Ugyanakkor a szülők is szeretnék, hogy a gyermekeik boldogok legyenek, és úgy érezzék, hogy van gyerekszobájuk.

Ebben Diana hercegnő élen járt, hiszen ő nagyon fontosnak tartotta, hogy két kisfiának, Vilmosnak és Harrynek normális gyerekkora legyen. Emiatt folyamatosan figyelte azt, hogy milyen tevékenységeket űznek a velük egyidős gyerekek, és megpróbálta ezeket megadni nekik. Így tehát aquaparkba és vidámparkba vitte őket, valamint ismeretes az is, hogy McDonald’sba is járt velük. Ez több szempontból is vétségnek számít a palotában: egyfelől a gyorsétteremben rengetegen megfordulhatnak, emiatt akár veszélybe is kerülhettek volna a hercegek. Másfelől a palota nagyon szigorú az étrend szempontjából: fontosnak tartják, hogy egészséges ételeket fogyasszanak, hogy megelőzhessék a betegségeket. Emellett úgy gondolják, hogy rossz üzenet a nép számára az, ha a királyi család is nyilvánosan fogyaszt egészségtelen ételeket. Ennek ellenére Diana véleménye az volt, hogy a fiai mentális egészségének szüksége van arra, hogy hétköznapi dolgokban is részük legyen. Tudta, hogy a gyerekek imádják a hamburgert, így olykor-olykor elvitte őket gyorséttermekbe ebédelni.

A királyi palotából nemrégiben kiszivárogtak olyan információk, miszerint Katalin már régen feladta, és nem próbálkozik azzal, hogy fiainak és lányának normális, hétköznapi gyerekkort teremtsen – tudta meg a FemCafé.. Sőt van egy olyan dolog, amelyben kifejezetten szembefordult anyósával, Dianával, és hallani sem akar arról, hogy ő is megtegye ezt gyerekeiért.

Mint fentebb már említettük, Diana tökéletesen tudta, hogy a gyerekek nagyon szeretnek mekizni. Bár a palota nem engedi az egészségtelen táplálkozást, a néhai hercegné gyakran kicsempészte a gyerekeket, hogy elvigye őket ebédelni vagy vacsorázni egy gyorsétterembe. A palota egykori séfje, Darren McGrady elárulta, hogy a hercegné ragaszkodott ahhoz, hogy hetente egyszer gyorsétterembe egyenek, és hiába bizonygatta a szakács, hogy ő bármit el tud készíteni nekik, Diana nem adta be a derekát. Vilmos és Harry állítólag rajongtak a gyerekmenü mellé járó ajándékokért annak ellenére, hogy bármit megkaphattak, amit csak szerettek volna. Erről a kérdésről azonban másképpen vélekedik Katalin hercegné. Tom Quinn szakértő szerint ugyanis Katalin nem hajlandó ekkora áldozatot hozni a gyermekeiért. Vilmos herceg felesége nagyon elkötelezett az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás mellett, így hallani sem akar arról, hogy gyerekei ilyesmiket egyenek. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy míg Diana torkig volt a király élettel (ezért fiainak is szeretett volna valami mást, valami palotán kívülit biztosítani), addig Katalin nagyon szeret a királyi család tagja lenni. Nem vágyik vissza a középosztályba, inkább örül, hogy sikerült onnan kitörnie. Éppen emiatt nem is szeretne újból az egyszerű emberek között enni egyszerű ételeket.