Delhusa Gjontól eltiltották a legnagyobb fiát

Delhusa Gjonnak három felnőtt fia is van, ám nem mindegyikük nőhetett fel édesapjuk mellett. Egyiküket ugyanis az anyuka eltiltotta az énekestől. A Mokkában most elmondta a szívszorító részleteket is a híresség.

– Fiatalkorunk hajnalán történt meg ez a nagy szerelem. Ő modell volt, én pedig zenészként turnéztam németországi területen. Hamar szerelembe estünk, és akkoriban lányanyának lenni nagy büszkeség volt, így történt ez. Együtt éltünk, mégis külön, miután az exemet jobban érdekelte a modell karrierje, mint a családja. A kapcsolatunk ellaposodott, a váláson gondolkoztunk – kezdte a történetét Delhusa.

Eltiltotta idősebb fiát tőle a volt feleség Fotó: Bors

Nem találkozhattak

Gjoni és akkori párja a válás mellett döntöttek öt év után. A szakításban az is közrejátszott, hogy nagyon mások voltak a német lánnyal, sok volt a kulturális különbség köztük. Azonban a háttérben nem csupán ennyiről volt szó...

Egyik napról a másikra egy eltiltást rendelt el köztem és a gyermekem között.

Még az elején csak odamentem, mert hiányzott, hiszen rengeteget játszottunk, szinte mindig rajtam lógott. Majd hidegzuhanyként jött, hogy nem láthatom többé. Nem tudtam mit tegyek, a nagymamával tudtam tartani a kapcsolatot csupán – mesélte az énekes, akinek a fiát a volt felesége ezek után még ellene is nevelte.

– Kontraproduktív volt a dolog, a fiam még jobban elkezdett ragaszkodni hozzám ezzel, a plakátjaimat kiragasztotta a falára, és ellenséges volt az új apajelöltekkel is – folytatta Gjon.

A nagy találkozás

– 17 éves lehetett a Philip, amikor egyszer csak becsöngetett hozzám. A két fiatalabbik fiam nyitott ajtót neki, akkor találkoztak először. Végül egy év múlva jött Magyarországra lakni, öt évig együtt éltünk – részletezte a sztár, és azt is elárulta: ma már minden rendben van köztük, tartják a kapcsolatot, mi több, a nagyfia magyar feleséget talált magának.