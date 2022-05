Meghívót kapott a Dalai Láma születésnapjára Delhusa Gjon

Alakult a zeneisége Delhusa Gjonnak, miután a popzene mellett egy mélyebb, spirituálisabb út felé tett kirándulást. 7 éven keresztül például egy indiai kolostorban hallgatta a tanítást.

– Felsőbb szintű emberi kommunikációval foglalkoztunk – kezdte lapunk megkeresésére a Nika se permino örök érvényű sláger előadója, aki úgy érzi ez az élmény a zenei életben is hatott rá.

– Már nem csak a popversenyben vagyok, ott igyekszem átadni a helyem egy újabb korosztálynak. Ez pedig azt eredményezte, hogy szélesedett a látóköröm. Mindig is szívközpontú volt a pályafutásom, egy meditatív-lírai énekesnek tartottak. Igyekeztem a dallamokat úgy formálni, hogy az az egymás iránti szeretetet mutassa be – mondta Gjon, aki korábban találkozott egy guruval is, aki ismeretlenül segítette az énekest, hogy megtalálja ezt az utat.

A zenész új vizekre evez, popmeditációs albummal készülFotó: Knap Zoltán / Bors

– Azt mondta nekem, hogy „te egy művészember vagy, te vagy a hídember”. Ezt arra értette, hogy az a célom, hogy a hitetlen embereket is hívővé tegyem – mesélte az EmeRTon-díjas énekes, aki ezért jó útnak tartja a popmeditációs albumot arra, hogy elérje az embereket. Gjon olyan bölcsességeket szeretne taglalni a zeneszámokban, amiket ő is megtanult. Az énekes számára a hit kiemelt helyet foglal ez az életében és egy hatalmas esemény is érte ezzel kapcsolatban.

Meghívást kaptam a Buddhista Templomba, a Dalai Láma születésnapjára. Oda fogok ellátogatni

– mesélte az énekes, aki szerint ez az út, amit jár, 50 év felett törvényszerű, hiszen nem ő az első popénekes, aki efelé a nem toplistás műfaj felé is fordult.