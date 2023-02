Kínos titkokat fecsegett ki Zámbó Krisztián Delhusáról

Zámbó Krisztián már Delhusa Gjon nevének hallatán is dühbe gurul: ahogy arról a Bors is beszámolt, az albán származású énekes nemrég minden előzmény nélkül azzal állt elő, hogy annak idején, alig pár nappal a halála előtt Zámbó Jimmy 9 millió forintot kért tőle kölcsön. A Király fia egyrészt nem érti, hogy az énekes miért várt ezzel több mint két évtizedet, másrészt állítja, hogy Delhusa minden szava szemenszedett hazugság.

"Volt neki pénze..."

Zámbó Krisztián most a Frizbi TV felvételén mesélt édesapja és Gjoni nem éppen felhőtlen kapcsolatáról. Egy igen tanulságos történetről is lerántotta a leplet, és finoman jelezte, akad még a tarsolyában olyasmi, amivel igencsak kellemetlen helyzetbe sodorhatja az énekest. A mese kissé kuszára sikeredett, hiszen Krisztiánt még ma is felzaklatja mindaz, amit Delhusa állított, de a lényeg azért átjön majd péntek este élesedő videóból.

– Én felhívtam Delhusát, miután ez a sztori lejött. Ő ugye azt mondta, hogy apunak nem ment jól az utolsó éveiben, ezért kért tőle pénzt. Könyörgöm, dupla sportcsarnok, telt ház! Gyémánt- és platinalemezek, másfél milliós eladás… Volt neki pénze!

Elég szép összegeket örököltem én is és a család is

– kezdte dühösen Hajdú Péter kérdésére Krisztián.

"Aki ismeri Delhusát, az tudja..."

Zámbó Jimmy fia a felvételen felidézte mindazt, amit Gjoni és az édesapja „közös ügyéről” tudott.

– Hozzá kell tennem, hogy édesapám eleinte nagyon elismerte Delhusát, mint énekest. Anno felkérték őket, hogy énekeljenek egy duettet az árvízkárosultak javára készülő lemezre. Apu akkor már nem volt a Magneotonnál, mert lejárt a szerződése, és saját maga kezdte csinálni az anyagait a Jankai Bélával.

Delhusa mondta neki, hogy menjen át az ő kiadójához, mert kétszer annyit fizet neki, mint amennyit korábban a Magneotontól kapott

– mesélte Zámbó Krisztián, aki ezután bevitte a mélyütést Gjoninak.

– Aki ismeri Delhusát, az tudja, hogy nála sóherebb a világon nincs, és nem is volt. Tőlem mondhat ő bármit, meg be is perelhet, ezt nem csak én, hanem nagyon sokan mondjuk.

Van én nekem olyan sztorim, amit ha elmondanék, szerintem elég nagy problémába lenne. De soha nem fogom elmondani, mert megígértem neki

– jelentette ki Krisztián, aki hozzátette, ezt a bizonyos történetet Delhusa Gjonnak azért megemlítette a telefonban.

"Delhusa egy nem jó fej csávó..."

A fiatal énekes ugyan a fent említett kellemetlen titkot megtartotta magának, de egy másik történetet azért elmesélt Delhusával kapcsolatosan.

– Amikor felvették azt a bizonyos duettet, Delhusa meghívta aput és a Jankai Bélát egy kajálásra. Apu ugyan nem ivott, mert vezetett, de a Béla és a Delhusa igen. Gjon valamiért elment a bárpulthoz, és többet nem is ment vissza az asztalhoz.

Végül jött a pincér, hozta a számlát, és apu fizette ki.

Majd a pultnál látták Gjonit, amint iszogatott. Érkezett egy úgymond „exkluzív” hölgy, akivel el is ment. Ezután megint kaptak apuék egy számlát, amit a Jankai fizetett ki. Apu akkor mondta, hogy ez a Delhusa egy nem jó fej csávó. Ebből is látszik, hogy nem az a típus volt, aki kivett volna szekrényből 9 millió forintot – mesélte a ledöbbent Hajdúnak Zámbó Krisztián.