Csak véletlen, hogy Peller Mariann után, most testvére Anna is válik?

Kedd este ismét robbant a szakítás-bomba: Peller Anna házassága véget ért Lukács Mikivel. Annáék 14 év után döntöttek így, és ezután is barátságban nevelik közös gyermeküket, Annabellát. Próbálták megoldani a problémákat, az erről készült videóban ugyan részletezni nem szerették volna az okokat, de békében válnak el útjaik. Különös azonban, de talán nemcsak a véletlen műve, hogy Peller Mariann októberben jelentette szakítását, testvére pedig fél évre rá.

Drámai bejelentésükben közölték: barátként néznek egymásra, nem házastársként (Fotó: Bors)

"Bocsássatok meg fiúk!"

A Peller nővérek egyfajta szoros lelkitársként tekintenek egymásra, kapcsolatuk túlmutat mindenkin. Ezt bizonyítja az is, ami ebben a rövid videóban hangzott el Friderikusz Sándor Életünk története című műsorában, hiszen Mariann és Anna elmesélték, hogy szinte élni sem tudnának egymás nélkül..

Én annyira szeretem, mintha a szerelmem lenne!

– mondta Anna hevesen testvérének, mire a műsorvezető érdeklődésére ismét őszinte, ám megdöbbentő választ kaptunk.

"Kit választanának, ha valamiért töréspont érkezne el az életükben: férjeiket vagy egymást?" A válasz egy pillanat alatt érkezett:

"Soha nem dobnánk egymást, bocsássátok meg fiúk!"

– hangzott az egyértelmű és azonnali válasz...

Ártalmas háromszög

Lehet-e ok-okozati összefüggés a szakítások és a testvéri szimbiózis között? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérte fel a Ripost, hogy a téma szakértőjeként mondja el véleményét. Vajon a két nővér összezáró kapcsolatából éppen a férjek szorulnának ki?

"A válásoknál mindig nehéz meghozni ezt a végső döntést. Ahogyan Annáék is, sokan próbálják minden erejükkel megoldani a problémáikat, legalábbis megkísérlik ezt. Nem szabad elfelejteni sohasem, hogy két emberen múlik a dolog sikere. Ilyenkor kellenek a kapcsolaton kívüli visszacsatolások, megerősítések, olyan bizalmi személyek, akikkel meg tudjuk beszélni, ki tudjuk beszélni a dolgot. Feltehetően a Peller családban a lányok egymással beszélték meg a helyzetet. A jó testvéri kapcsolat velejárója, hogy hasonlóképpen gondolkoznak az kapcsolatkoról, a véleményük is erősíti egymást."

– mondta a pszichoterapeuta. Ezek szerint Mariann a testvére kapcsolatát nem csupán véleményezte, akaratán kívül befolyásolhatta is. A szakértő megerősítette: bizony okozhat komoly problémákat az, ha egy testvér a bizonyos harmadik szerepét tölti be egy szerelmi kapcsolatban.

A férfi kerülhet egy ponton olyan helyzetbe, amikor féltékennyé válik a harmadik, esetünkben a lánytestvérre. Egy háromszög kapcsolati viszonyrendszer okozhat nézeteltéréseket egy kapcsolaton belül.

"Ez oda is vezethet, hogy riválisnak érzi másik a félt, ez negatív érzést gerjeszt benne, amivel minden esetben foglalkozni kell. Verbális kommunikációval megelőzhető lenne, mi több, utólag is orvosolható megfelelő módszerekkel" – nyilatkozta a terapeuta, aki leszögezte azt is, hogy a döntést minden esetben az individuum hozza meg, nem a testvére, így nincs érterme hibást keresni, amiért a dolgok így alakultak.