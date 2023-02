Meglepő, mit állít a szakításukról Zámbó Krisztián volt barátnője

A tavaszi megújulás jegyében frissíti fel a gardróbját Takács Zsuzsanna. A modell Zámbó Krisztiánnal való szakítása után pakolja át holmiját át a családi házba, a régi szobájában lévő szekrény azonban kicsinek bizonyul temérdek mennyiségű ruhájának.

− Őszintén szólva én sem értem, hogy lehet ennyi ruhám − kezdett bele Zsuzska a Ripostnak nyilatkozva, majd kifejtette a pakolás okát: − Nagy szortírozásban vagyok, több okból kifolyólag is.

Nyilván van ez az ügyünk Krisztiánnal, ami vagy végleges, vagy nem.

Másrészt pedig már napok óta érzem a tavaszt, ezért úgy döntöttem, hogy elpakolom a karácsonyi holmikat, és előszedem a vidámabb, színesebb, virágos darabokat.

A csinos modell elárulta, nehezen válik meg a ruháitól, és vannak darabok, melyek édesanyja és nagymamája gyűjteményéből valók. A költözésre azért volt szükség, mert múlt héten viharosan véget ért kapcsolata Zámbó Krisztiánnal.

Régi szobáját veszi újra birtokba

− A családi házba, a régi szobámba költözök vissza. Még sok holmim van Krisztiánnál, de már most úgy fest, hogy az itteni szekrényem nem lesz elég. Apukám azzal fenyeget viccesen, hogy ha villám csapna a házba, biztos leégne miattuk!

Krisztián is nehezen viselte a sok cuccomat

– idézte fel a csinos Zsuzska, aki úgy fest, még bízik a folytatásban. Tekintve a több mint tíz éve tartó „csiki-csuki kapcsolatukat", erre lehet is esély. Bár most forrhatnak az indulatok, legutóbb is barátként váltak el, olyannyira, hogy Zsuzska már Krisztián exeként ment ápolni a beteg énekest, sőt, visszajárt rendbe tenni az egykori közös otthonukat is.