Árpa Attila odaszúrt volt feleségének, Tomán Szabinának

Árpa Attila 2005 augusztusában vette feleségül Tomán Szabinát, majd a következő év decemberében megszületett lányuk, Amira Johanna. A színész, műsorvezető, producer és rendező és a sikeres üzletasszony, Szabina házassága ugyan válással ért véget, lányuk mindig is össze fogja kapcsolni a párt. Amira, amióta elballagott, külön él szüleitől, egy kollégiumban lakik, így adódik a kérdés: vajon követi-e szülei nyomdokait, és ha igen, melyiküké áll hozzá közelebb? Az már biztos: Amira rálépett az önállóság útjára. De vajon édesanyja remekül jövedelmező vállalkozása, vagy Árpa filmes pályája felé kacsintgat inkább a kamaszlány?

Hétvégeken tudnak közös programokat csinálni lányával Fotó: Markovics Gábor

Apja lánya

Az egyértelmű választ a büszke édesapától tudta meg lapunk.

– Amirát az alkotás, a rajzolás, a design, az animáció érdekli, hiszen ezt is tanulja az iskolában, amiért elköltözött otthonról. Számomra egyértelmű:

a filmezés jobban érdeki őt, mint a fogyókúrás fehérjepor biznisz! És ennek nem biztos hogy mindenki örül...

– szúrt oda kissé Árpa ezzel volt feleségének, noha az is biztos, hogy Szabina ettől még egy milliárdos vállalkozást épített fel, és hazánk egyik legsikeresebb női vállalkozójaként tartjuk őt számon.

– A Manga és az Anime világa az, ami most a lányomat érdekli. Imád rajzolni, de videókat is ügyesen készít. Mi több, volt hogy együtt is forgattunk már – árulta el a filmes szakmában is elismert Árpa Attila, aki több filmet is rendezett már, és foglalkoztatott színész idehaza és külföldön is egyaránt.

Generációs szakadék

Felmerülhet a kérdés, vajon mennyire enged szabad kezet egy igazi szakember lánya első szárnypróbálkozásainak?

– Én ilyenkor teljesen alárendelem magam neki, csupán egy stábtagként üzemelek, a keze alá dolgozom, Amira meg rendez. Nem telepszem rá, nem sulykolom a véleményem, de ha kérdez, akkor elmondom az álláspontom. Bár, kérdezni nem igen szokott – nevetett Árpa, és azt is elmondta, hogy a sokat tapasztalt apát Amira miért nem kérdezi gyakrabban a munka fortélyairól...

Áh, Amira szemében én egy másik bolygóról jöttem!

– nevetett hangosan, majd így folytatta a színész-rendező: – Hiszen én azt látom, hogy a generációk között egyre inkább csak tágul a szakadék, és mi már tényleg nem értjük azt a fajta humort, amin ők nevetnek, vagy használnak a filmjeikben. A minap is elmesélt nekem egy vicces történetet, videót is mutatott hozzá, és esküszöm nem értettem, mi a poén – mesélte a korábbi Nagy Ő kissé beletörődően..

Árpa és lánya között bizalmi kapcsolat van, még az imádott hüllőre is a színész vigyáz Fotó: Árpa Attila

Bogit, az óriáskígyót Árpa őrzi

A 16 éves Amira, és az ő generációja egyértelműen más tartalmakat fogyaszt az interneten, és megint más tartalmakat gyárt, mint szüleik korosztálya. Érthető, hiszen ők beleszülettek a virtuális társadalmunkba, míg a szülők többsége javarészt még mobiltelefon nélkül élte le a fiatalkora nagyobb részét, így érthető, ha lassabban zárkózik fel az újdonságok tekintetében. Gyakran az egymás megértése érdekében a szülőnek kell alkalmazkodnia a gyerek dinamikájához, azonban van, hogy saját csemeténk mond látványosan le rólunk...

Szokta mondani, hogy "te ezt úgysem értheted meg"...!

– tette hozzá sajnálkozva Árpa Attila, aki egyébként saját TikTok oldalt is indított. Azt is elmesélte, hogy Amira imádja a kígyókat, szülei 10 évesen be is szereztek neki előbb egy vörös siklót, Kleo-t, majd egy óriáskígyót: Bogit, a boát, akit Amira imád, noha a kollégiumba nem vihette magával.

– Természetesen egy hüllőt, habár nem veszélyes, de nem vihetett a koliba, így hozzám került Bogi. Amikor hétvégeként itt van a lányom, akkor tud foglalkozni vele. Bogi nagyon aranyos, és még jó pár évig élni fog, körülbelül 20 évig élnek az efféle hüllők. Nálam Bogi egy otthonos terráriumban él, ami zárható, mert az előző kígyó elszökött tőlünk, a Kleo, és soha többé nem került elő – részletezte lapunknak a színész, de hozzá tette, hogy egyikük sem veszélyes állat, nem kell tőlük félni. A filmes pályával kacérkodó Amira videóiban időnként látni Bogit, aki kígyó létére egy-egy mellékszerepben igazán jól alakítja a ... kígyót.

Amira és Bogi, a boa Fotó: TikTok