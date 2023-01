„Édesapám soha nem kért kölcsön pénzt, főleg tőle nem” – csattant fel Zámbó Krisztián Delhusa Gjon állítására

Delhusa Gjon a napokban arról nyilatkozott, hogy rengeteg pénzt adott Zámbó Jimmynek a halála előtt és úgy volt, hogy a magánkiadója ad majd ki Jimmy-albumokat.

„Felhívtam és beszéltem vele!”

A Király legidősebb fia, Zámbó Krisztián erre hazugnak nevezte Delhusa Gjont a Facebookra feltöltött riport alatti kommentek között:

„Hazug vagy Delhusa!!! És tudod jól, hogy én tudom!!!” – írta Jimmy nagyobbik fia, aki azt is leírta, hogy már felhívta az énekest.

„Már felhívtam és beszéltem vele!... Egy hazug ember volt és az is marad, és még gyáva is!” – írta hozzászólásában Zámbó Krisztián, akit a Bors is megkeresett, hogy megkérdezze tőle, vajon miért van ekkora indulat benne édesapja zenésztársa felé.

Fotó: YouTube, MTI

„Nem jó csávó!”

– Egy hazug ember, felhívtam, úgy beszélt velem, mintha kisfiú lennék. Annak idején édesapám elismerte, zenészként. Dolgoztak is együtt, de volt egy szavajárása, amit akkor éppen a Jankai Béla zeneszerzőnek mondott Delhusáról: „Nem jó csávó!”. Én tudom az igazi történetet, de nem szeretném elmondani, nem tartozik a nyilvánosságra – csattant fel a Borsnak Zámbó Krisztián, majd így folytatta:

Apukámnak nem kellett pénzt kérnie senkitől, dupla Budapest Sportcsarnokos koncertjei voltak, televíziós műsora, rengeteg lemezt adott el. Nagyon sokat dolgozott, hogy Magyarországon és a szomszédainknál is elismert énekes legyen. Biztos vagyok benne, hogy édesapám soha nem kért kölcsön pénzt, főleg tőle nem

– fakadt ki Krisztián, aki azt is elmondta, hogy nem érti, miért kell ilyen hazugságokat terjeszteni édesapjáról.

Fotó: Bors

„Miért kell az emlékét bemocskolni?”

– Hogyha a zenésztársaknak konfliktusa volt Jimmy-vel, miért nem oldották meg, amikor még élt? Miért kell az emlékét bemocskolni? – fűzte hozzá Zámbó Krisztián.

A Bors szerette volna megszólaltatni Delhusa Gjont is a témával kapcsolatban, de a lap megkeresésére az énekes csupán annyit válaszolt, hogy erről nem kíván semmit sem mondani.