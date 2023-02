Rémisztő dolog történt a magasban a magyar énekesnővel – videó

Szállj velem, Júlia nem akar a földön járni – ez csak kettő a Napoleon Boulevard számtalan slágere közül, de nem véletlenül szól mindkettő a repülésről. Vincze Lilla Marcellina a 70. születésnapi buliján árulta el a Borsnak, hogy gyerekkora óta szenvedélye a repülés, és még az sem szegte kedvét, hogy egyszer igencsak veszélyes helyzetbe keveredett a magasban.

Vincze Lilla imád repülni Fotó: Csányi Kriszta

A repülés szerelmese lett

– Siófoki, balatoni lány vagyok és mellettünk volt a Kiliti reptér. Az édesapám és testvérem is imádott vitorlázórepülni, gyakran kijártunk, többször is láttam őket repülni. Később persze én is kipróbáltam – kezdte a Borsnak Lilla, aki azonnal a repülés szerelmese lett, de minden olyan tevékenységet imád, ami valahogy a szabadság érzéséhez kapcsolódik.

Tényleg nincs félelemérzete?

A vakmerő énekesnővel később az is megesett, hogy egy repülőből kiugorva, ejtőernyővel érkezett a színpadra, ami roppant látványos belépő. Bennünk viszont felmerült a kérdés, hogy valóban nincs semmi félelemérzete, vagy teljesen elkerülték a hajmeresztő helyzetek? Nos, kiderült, bizony ő is került már veszélyes helyzetbe, ami után keze, lába remegett, de a lélekjelenlétének és a szerencsének köszönhetően megúszta egy kisebb ijedtséggel.

Kiugrott az óriásballonból

– 1993-ban az akkori mesteremmel közel 4000 méteres magasságból ugrottunk ki egy óriás hőlégballonból. Ilyenkor Őcsény arról híres, hogy nemzetközi hőlégballon találkozó van, nemzetközi versenyekkel. Akikkel voltam, kitalálták, hogy egy ilyen óriásballonból vessük ki magunkat. Tandem ejtőernyős ugrás volt a cél. Hát igencsak kalandosan sikerült, de szerencsére most itt állok veled szemben. Filmezni is akartam közben, de szétszakadt a két ballon, engem meg elsodort a szél. Valóban nem volt veszélytelen a kísérlet, de az élményt nem veheti el tőlem senki. Egy csoda volt. A repülés, a szárnyalás pedig végigkíséri az életemet a dalaimban is – mesélte a Borsnak Lilla.