Szerelmi életéről vallott Molnár Anikó: Nincs időm a pasikra

Molnár Anikó élete majdnem teljesen kerek. Nagyon sokszor élt át mélypontokat azóta, hogy 20 évvel ezelőtt beköltözött a Való Világ villába, de nemrég sikerült egyenesbe hoznia az életét. Szereti a munkáját és jól is megy az üzlete, közben minden hitelétől megszabadult és még álmai autóját is megvette. Már csak a szerelmi életét kéne egyenesbe hoznia és... De úgy tűnik, hogy ez a legnehezebb feladat a számára. Anikó most Hajdú Péter vendégeként mesélt arról, hogy miért nem talál párt már jó ideje.

Molnár Anikónak a szerelemben nincs szerencséje... Fotó: YouTube/Frizbi TV

- Én úgy vagyok vele, hogy átadtam a Jóisten kezébe ezt az egész dolgot.

Hiszem azt, hogy ha eljön az ideje, oda fogja elém tolni az igazit, akár talicskával is.

Nem hiszem, hogy nekem feltétlenül el kell mennem egy szórakozóhelyre, vagy regisztrálnom kell egy társkeresőre, hogy megtaláljam – kezdte a Frizbi TV felvételén Molnár Anikó, aki végül kibökte, hogy tulajdonképpen ő az, aki semmit sem tesz annak érdekében, hogy megtalálja azt a férfit, aki mellett igazán boldog lehet.

- Kinek van arra ideje, hogy randizgasson? Tudod, hogy hányan akarnak találkozni velem Péter? Már meg sem nyitom az Instámat, mert annyi üzenet van. Kérdezik, hogy lehet-e velem találkozni, elvihetnek-e vacsorázni, vagy nyaralni. De nekem erre nincs időm! Ott van mondjuk száz pasi, hogy döntsem el, hogy kivel? Lehet, hogy az a pasi, amelyik a legjobban néz ki, a legnagyobb bunkó… – magyarázta a péntek este 7-kor élesedő videóban Anikó, aki amolyan mondvacsinált kifogások mögé bújtatta a valódi választ. – Tizenkét óra tetoválás után hazamegyek és mondjuk beülök egy kád vízbe Instát pörgetni, akkor ki főz vacsorát, ki takarít és ki foglalkozik a kutyáimmal? És persze ott van anyukám is, akivel nem ártana néha beszélgetni – indokolta magányát a 47 éves Anikó.