Sosem látott archív fotók: Oláh Ibolyát sportoló múltja segíti a versenyben

Nehéz feladatot kapott Oláh Ibolya a Sztárban Sztár első adásának végén: a második körben a csodálatos és nagyon egyedi hangú Edith Piafot kellett színpadra varázsolnia. A felkészülési időszak nem volt egyszerű, hiszen az énekesnő egyik nagy kedvencéről beszélünk, (akit magára is tetováltatott) egy ikont utánozni pedig a legbonyolultabb kihívások egyike… Nem beszélve a francia nyelvről, ami pedig nagyon távol áll Ibitől. A profizmusa mellett tehát a győzni akarás is Ibolya mellett állt a versenyben, és be is húzta a következő győzelmét.

Alig lehet ráismerni Oláh Ibolyára, aki Edith Piaf bőrébe bújt Fotó: TV2

Az énekesnőt az elmúlt két évtizedben már számos szerepben láthattuk, a lapunk birtokába jutott archív fotók azonban igazi különleges kincsek, melyekkel garantáltan nem találkozott még a nagyérdemű. Ezeken a réges-régi képeken ugyanis az a küzdeni akarás látszik, melyet Ibolya minduntalan felhasznál a színpadon, ha mikrofon kerül a kezébe. A sportolói őserő, ami akkor is viszi előre, amikor már azt érzi legbelül, hogy minden energia elfogyott.

Ibolya csatárként... Fotó: Bors archív

Ha kellett, megküzdött a labdáért Fotó: Bors archív