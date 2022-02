Oláh Ibolya vallomása: „Izgalmas újra sokaknak énekelni a színpadon”

Ránk rúgta az ajtót produkciójával Oláh Ibolya A Dal 2022 színpadán a Dunán, miután előtte hosszú időre eltűnt a televíziók képernyőjéről. A zsűri a maximális 40 pontszámmal jutalmazta a Nem adom el című dalt, amelynek hivatalos videóját, illetve A Dal 2022-ben elhangzott előadását lapzártakor együtt már 160 ezren nézték meg a YouTube-on. A rajongók szerint Oláh Ibolya megérdemel egy újabb esélyt. „Micsoda hang! Végre. Hajrá Ibolyka! A világnak hallania kell téged!” – írta egyikük a klip alá. A mindent elsöprő siker az énekesnőt is meglepte.

Fotó: MTVA\Kaszner Nikolett

Egyrészt félelmetes, de egyben izgalmas is újra sokaknak énekelni, a színpadon létezni. De nagyon élvezem. Rettentően elcsodálkoztam, hogy A Dal 2022 műsorbeli fellépésemnek milyen hatalmas visszhangja lett. A klipem és a produkcióm online nézettsége legmerészebb álmaimon is túltett, a közönség szeretete pedig hatalmas öröm számomra – mesélte örömmel lapunknak Ibolya.Az énekesnő fontosnak érezte elmondani, hogy siker nem csak az övé. Hanem igazi csapat munka eredménye, amit a zeneszerzőnek, Födő Sándornak és a dalszövegíróknak Hegyi Györgynek és Csakmag Viviennek is megköszönt.

Az énekesnő fontos üzenetet akart közvetíteni: „Lehet majd, hogy esek-kelek, de a szívem nem adom el” – hangzik el a dalban is. Oláh Ibolya reméli, hogy sikerül eljutnia a dalválasztó döntőjéig. Az énekesnő a jövőbeli terveiről is mesélt, amiben sok színházi fellépés és országos lemez bemutató koncert turné is szerepel. Ez utóbbit május 4-én mutatja be a Magyar Zene Házában.

Fotó: ERIKA ROZSA / Saját

– Február 23-án, március 22-én és 23-án a Marczibányi Művelődési Központban lesz látható a Női Posta. Ez egy színházi előadás Presser Gábor nekem írt dalaival, élő zenével, Bíró Kriszta rendezésében. Illetve lesznek közös koncertjeink is Pici bácsival, akinek nagyon hálás vagyok, hogy évek óta mellettem áll és remélem rá tudok szolgálni a bizalmára – fűzte hozzá Oláh Ibolya.

Tragédiáról énekel Ekanem

A Biebers énekese most egyedül lép fel A Dal 2022-ben. Ekanem Bálint ezúttal egy szörnyű tragédiáról énekel. A Hideg szél című számot az elhunyt barátai emléke ihlette, akik autóbalesetben vesztették életüket.