„Nagyon megleptél, szerintem még maradnod kellett volna!” – Kollégái, pályatársai búcsúznak Dunai Tamástól

Ahogy arról a Bors beszámolt, csütörtökön érkezett a szomorú hír: 73 éves korában, szerda délután, tragikus hirtelenséggel elhunyt otthonában Dunai Tamás színművész. A Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művésztől, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjától pályatársai és a nézők is tisztelték és szerették. Többen megható sorokkal emlékeztek meg a művészről, akit sokan a példaképüknek tartottak. Bejegyzéseikből idézünk.

73 éves korában, szerda délután, tragikus hirtelenséggel elhunyt otthonában Dunai Tamás (Fotó: MTI)

Balázs Andrea nagyon közel állt Dunai Tamáshoz. A színésznőt teljesen lesújtotta a hír, hogy kollégája nincs többé.

Le vagyok sújtva…🖤 Valamikor a 2000-es évek elején hozott össze először a jósors veled.

„Egy hosszú és gyötrelmes próbafolyamat alatt minden reggel megöleltelek. A 'szeánszunk' után a munka szépen zajlott és nem volt fennakadás. Egy keddi reggelen viszont nem egyszerre érkeztünk. Nem volt ölelés. Minden balul sült el. Veszekedés, sírás, igazgatói intés, feszültség lett a próbán. Természetesen engem sem hagyott hidegen az események ilyenfajta alakulása és sírni kezdtem a takarásban. Odaléptél hozzám és azt mondtad, hogy soha többet nem szalaszthatjuk el, hogy megöleljük egymást, mert 'látod mi lett belőle?' Azt is mondtad, hogy ne is hívjuk ezt ölelésnek mert azt mindenkinek lehet adni, hanem legyen ennek egy másik neve. Most egy időre búcsúzom tőled és megígérem, ha eljön az ideje, hogy utánad megyek, megkereslek és szorosan magamhoz ölellek. Nyugodj békében Tamás!🤍” – olvasható Andi Facebook-oldalán.

Fiatalabb kollégája, Nagy Sándor a Madách Színházban egy öltözőn osztozott Dunai Tamással. Őt is megrázta kollégája halála.

A színművész évtizedeken volt a Madách Színház társulatának tagja. Később, 2006 és 2009 között komoly megbízást kapott: a Madách Musical Műhely osztályvezető tanáraként is dolgozott. A színház hivatalos közösségi oldalán emlékezett meg a színészről, melyben azt is tudatták: a Madách Színház és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház saját halottjának tekinti.



Koltai Róbert szűkszavúan fogalmazva fejezte ki érzéseit:

„Tegnapelőtt még rajongó, lelkes figyelemmel néztem végig Kadarkai Endre beszélgetését Dunai Tamással, a csodás Színésszel és Emberrel. Most pedig itt a lesújtó hír, hogy eltávozott. Nemrég láthattam a Mi kis városunk kecskeméti előadásának főszerepében, finom alakítását örökre megőrzöm, emberségét, szeretetreméltó érzékenységét sem feledem soha! Nyugodj békében Tamás” – búcsúzott a Jászai Mari-díjas színész-rendező.