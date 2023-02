Mi történt? Nagy Sándort infúzióra kötötték

Egy színművész számára talán az egészségének megőrzése a legfontosabb. Így van ezzel Nagy Sándor is, aki hivatalos Facebook-oldalán aggodalomra okot adó fotót posztolt, legalábbis első ránézésre. A képen éppen infúziót kap, de még mielőtt mindenki a legrosszabbra gondolt volna, hamar tisztázta a helyzetet. Kiderült ugyanis, hogy nemrég egy vírus ledöntötte a lábáról, ebből sikerült is felgyógyulnia, de megkereste a módját, hogyan tudja szervezetét megerősíteni. Ezt nem is tartotta magában, követői pedig különösen örültek a tájékoztatásnak. Sokan jobbulást kívántak Sanyinak, aki egyúttal azt is megosztotta, a közönség újra találkozhat vele, ugyanis visszatért a színpadra.

– Kedves Ismerőseim. Ahogy hallom, látom a környezetemben, újra elég durva vírusok és baktériumok ütötték fel a fejüket.

Az elmúlt egy hétben sajnos nekem is sikerült elkapnom egy elég agresszív vírust, ami teljesen ledöntött a lábamról.

Mivel a színház miatt nagyon fontos, hogy mindig jó formában legyek, ezért gyors segítség kellett a vitaminok és a pihenés mellett – írja a közösségi oldalán, ahol azt is elárulta, egy vitamininfúziót kapott, a hatása pedig gyorsan érezhető volt számára. – Estére jobban is éreztem magam, így tegnap végre újra színpadra is álltam. A következő alkalmakkor két másik vitaminkoktélt is kipróbálok majd, amikről szintén beszámolok nektek. Vigyázzatok magatokra nagyon – zárta a posztot a népszerű színész.