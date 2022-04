Megdöbbentő őszinteséggel vallott családjáról a TV2 műsorvezetője

A Szerencsekerék háziasszonyaként láthatják minden hétköznap este a nézők Sydney van den Bosch-t. Az egykori szépségkirálynő immár második éve a TV2 sikerműsorának háziasszonya, Kasza Tibi oldalán, és bár nagyon élvezi a kamera előtti munkát, nem tartja kizártnak, hogy egyszer a másik oldalon is kipróbálja magát.



Közcím: Dolgozik, tanul, szórakozik

– A Szerencsekerék a szívem csücske, elképesztően szeretem a forgatásokat. Nagyon feszített tempó mellett dolgozunk, hiszen egy nap két-három adást is felveszünk, és én nagyon szeretem ezt a pörgést – mondta el a Metropolnak Sydney, akinek a lelkesedéséhez kétség sem férhet. – Általában én érek oda a stúdióba elsőként, és távozni is az utolsók között szoktam, viccesen mindig azt mondom, hogy velem mosnak fel. Ennek több oka is van: egyrészt nagyon szeretem az egész stábot, mindenkivel jóban vagyok, és rengeteget nevetünk. Kasza Tibivel is az első perctől fogva jól kijövünk, a közös nyelvünk a humor, így szakmailag jól működünk együtt. Másrészt nagyon érdekel a műsorkészítés, a stáb feladatai, a kamera mögötti munkák, így mint egy kisdiák, mindig, mindenre rákérdezek. Szeretem tudni, hogy mi-miért, hogyan történik fogalmazott a Szerencsekerék háziasszonya.



Sydney családja az üzleti életben dolgozik már évtizedek óta, így az, hogy ő a reflektorfényt választotta, szokatlan döntésnek számított.

Azt szoktam mondani, hogy a családban ilyen szempontból én vagyok a feketebárány. De a szüleim nagyon elfogadóak, mindig támogattak a céljaim elérésében. Közgazdaságtant tanultam, de emellett szeretek modellkedni is, és bár sosem hittem volna, de újabban a televíziózás is nagyon érdekel. Vannak is terveim ezzel kapcsolatban a jövőre nézve, bízom benne, hogy sok új kihívás vár még rám, akár a kamerák mögött is.

Legendás a barátságuk

Sydney van den Bosch és Kárpáti Rebeka barátsága hosszú évek óta tart. Egészen kiskoruk óta ismerik egymást, közös baráti társaságban mozogtak, de meglepő módon eleinte nem voltak különösebben jóban egymással.

– Rebeka a társaság egyik felének a vezéregyénisége volt, míg én a másik részének voltam a „szószólója”. Nem rivalizáltunk egymással, de valahogy nem sokat beszélgettünk egymással. Aztán egyszer egy egész napon át várakoztunk egy modellcastingon, ami végül elmaradt. Ekkor felvetettem, hogy mi lenne, ha meginnánk egy kávét. Rögtön kiderült, hogy nagyon sok a közös bennünk, a Magyarország Szépe táborban pedig már legjobb barátnők voltunk. Mi ott tizenhét évesen, érettségi előtt kislánynak számítottunk, így nagyon sokat jelentett, hogy tudtunk egymásra támaszkodni. Éjszakába nyúlóan beszélgettünk, nevettünk, azóta pedig elválaszthatatlanok vagyunk.-





Sydney és Rebeka azóta is sokszor dolgoznak együtt, és a médiaeseményeken is általában egymás oldalán jelennek meg.



– Olyan, mintha Rebeka a testvérem lenne. Akár hajnali kettőkor is hívhatjuk egymást, mindig elérhetőek vagyunk egymás számára. Szeretem benne, hogy nem kell a véleményünket egymás előtt mázba csomagolni: ha valamit helytelenítünk a másikkal kapcsolatban, akkor kendőzetlenül megmondhatjuk a véleményünket, nincs sértődés. Előfordul, hogy annyira elfoglaltak vagyunk, hogy egy hónapig nem is tudunk találkozni, de mindig ugyanott folytatjuk, mintha egy napot sem töltöttünk volna külön. Érzem, hogy ez a barátság egy életen át kitart majd – fogalmazott a modell.