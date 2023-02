Kiderült, hogy kivel töltötte a Valentin-napot Szabó Zsófi – Leleplező fotó

Megnyugtatunk mindenkit: a friss fotó alapján Szabó Zsófi továbbra is szingli! A gyönyörű tévés a tavalyi viharos szakítása óta nem árulta el, hogyan alakul a magánélete, most azonban egy sokatmondó képet tett közzé az Instagram-oldalán.

Fotó: Szabolcs László

Úgy tűnik, hogy február 14-én este a romantikus randevúk helyett a szintén szingli barátnőjével, Schumacher Vandával töltötte az estét.

A szintén műsorvezetőként dolgozó Vanda magánélete is izgatja a rajongók fantáziáját, miután kiderült, hogy a tévés egy társkereső alkalmazáson keresi az igazit. Alekosz be is próbálkozott nála, ám a kezdeményezést még csírájában elfojtotta Vanda.