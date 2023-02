Ha kell, éjszaka is tanul Hódi Pamela kislánya: "Meg akar felelni nekem és magának is"

Pamela a napokban az Instagram-oldalán kérdezz-felelek formájában válaszolt a követői kérdéseire, többek között arra, Natinak hogy megy a suli.

Natkó iszonyat lelkiismeretes. Van, hogy félálomból felkel, mert épp a fejében számol egy feladatot, de nem megy neki, úgyhogy képes felkelni, szólni nekünk, hogy hadd csinálja meg a mágnestáblán. Utána nyugodtan alszik. De ugyanez van, ha verset kell tanulni, szabályt, szavakat, bármit.

Pamela nagyon büszke arra, hogy Nati milyen lelkiismeretes és kötelességtudó Fotó: Vadnai Szabolcs

Szorgalom vagy megfelelési kényszer?

A gyerekekre nagy nyomás nehezedik az iskolai követelményeket illetően, ezért Pamelának feltettük a kérdést: kislánya önszorgalomból tanul ilyen kitartóan vagy esetleg szeretne megfelelni az elvárásoknak?

Szerintem egyébként megfelelés, saját magának és nekünk is, illetve szeretne az osztályban jól teljesíteni.

Nem érzi jól magát azokban a helyzetekben, amikor olyan eredményt diktál be a tanár, akár neki, akár másnak, ami nem annyira jó. Iszonyatosan büszke vagyok rá és örülök neki, amiért így áll a tanuláshoz. Az első osztálytól azt neveltem belé, hogy igenis teljesíteni kell. Nálunk egy szabály van: ha egy tananyagra azt mondja, hogy érti és arra nem kell külön tanulni, de mégsem lesz ötös, akkor pontosan tudja, hogy annak nem fogok örülni. Viszont, ha van egy anyag, amire sokat készülünk és nem sikerül, akkor én egyáltalán nem haragszom, mert úgy vagyok vele, hogy mindent megtettünk. A következőre többet készülünk majd – kezdte a Borsnak Pamela.

Nati nyelvvizsgára készül

A kétgyermekes édesanyát arról is megkérdeztük, fontosnak tartja-e, hogy amikor a kislánya jó jegyeket visz haza az iskolából, akkor megjutalmazza.

– Alapvetően a félévi miatt nagyon sok témazárót írtak. Meglepiből most vettem neki egy banános csokis kalendáriumot. Nem tudja előre, hogy ajándékot kap érte, de mindig kimutatom, hogy mennyire örülök mindamellett, hogy rommá dicsérjük és a félévi bizonyítványnál is ugráltunk és örömtáncot jártunk. Most kézilabdázni kezdett, kell, hogy sportoljon, egészséges, gyönyörű a teste, jók az adottságai. Ezen kívül az angol nyelvet iskolán kívül is tanulja, bízom benne, hogy rövid időn belül el tud menni nyelvvizsgázni is – tette hozzá bizakodva a kétgyermekes édesanya, aki mindent megtesz azért, hogy Nati a lehető legjobb esélyekkel indulhasson majd az életben.

Ne büntessünk, jutalmazzunk!

A Bors megkereste Drelyó Ágnes pszichológust, hogy segíthessünk azoknak a szülőknek, akik esetleg a szorongás jeleit tapasztalják a gyermekeiken. A szakember elmondta, milyen hosszútávú következményei lehetnek annak, ha a kicsi úgy érzi, túl nagy nyomás nehezedik rá az iskolában.

– Ha nagyon szigorúan akarom megközelíteni a témát, akkor az éjszakai ébredés és az, hogy nem tud aludni a kötelességtudattól, szorongásra is utalhat.

Amikor kötelességtudóvá neveljük, a részéről felmerülhet a büntetés elkerülésének a célja. Büntetés az is, ha haragszik, megsértődik, neheztel rám az anyukám. Ennél sokkal jobb a jutalmazásos módszer.

Ha állandóan ezzel a „hiányszemüveggel” kínálom meg a gyereket, akkor egy örök elégedetlenség alakul ki a lelkében. Ez egy olyan deficitet halmoz fel, amit egy idő után a teljes maximalizmussal sem lehet egyensúlyba hozni – mondta Ágnes, s elárulta: mit lehet tenni, ha már kialakult az önértékelési probléma.

– Van az úgynevezett 10 pontos módszer, este végiggondolom a napomat és keresek 10 dolgot, amiért megdicsértem magamat. Egy gyermek esetében az is előfordulhat, hogy milyen szépen bekötötte a cipőfűzőjét vagy bepakolt az iskolatáskájába – magyarázta a szakember.