Férjes modell volt Kucsera Gábor szeretője – több forrás szerint

Három gyermek és tíz év házasság után válik Kucsera Gábor és Tápai Szabina. Már évekkel korábban szóba kerülhetett náluk a válás, de akkor úgy dönthettek, megpróbálják rendezni a dolgokat.

Fotó: Czerkl Gábor / Bors

– Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész – mondta a háromgyermekes édesanya a Story magazinnak.

A család egyik barátja a Borsnak elárulta: nem egy félrelépésről van itt szó.

Már az esküvő előtt is állt a bál, Kucsi sosem volt a hűség mintaképe

– árulta el a neve elhallgatását kérő barát.

A Blikk most arról ír, hogy több forrás is megerősítette nekik, az egykori sportoló kalandjai között volt egy hosszabb viszony is, amelyet nyilvánvalóan képtelen volt megemészteni egykori kézilabdázó felesége. Ez a hölgy méghozzá egy ismert, ráadásul férjezett modell, akit sokan ismerhetnek a tévéből.