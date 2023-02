Szívbe markoló videóval emlékezünk: Hétfőn lett volna 106 éves Gábor Zsazsa

Február 6-án, hétfőn ünnepelte volna 106. születésnapját Gábor Zsazsa. A színésznő eredetileg Gábor Sári néven született Budapesten, szinte nem is alakulhatott volna másképpen a pályája, ha már egyszer szülei a legendás Fedák Sári után nevezték el. Két testvérével, Magdával és Évával az 1930-as években Budapest imádott szépségeinek számítottak. Zsazsa 1936-ban magyar szépségkirálynő lett, de Bécsben már szerepelt operettekben. Ekkoriban kötötte első házasságát egy török diplomatával, akitől négy évvel később 1941-ben elvált. Ezután követte két testvérét Hollywoodba, akik a zsidótörvények miatt Amerikában próbáltak karriert csinálni.

Gábor Zsazsa kora egyik legszebb színésznője volt Fotó: Keystone Press Agency

A legszebb Gábor-lány az USA-ban ott folytatta, ahol Magyarországon abbahagyta és igazi sztár lett.

Külseje és szállóigéi miatt is bolondultak érte. Összesen 9 alkalommal ment férjhez, imádta az életet, sohasem titkolta, hogy nem veti meg az örömöket, legyenek azok akár testi örömök, vagy csak méregdrága holmik birtoklása.

Gábor Zsazsa 2016 decemberében hunyt el szívrohamban, 99 éves korában.

Utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg a halála után teljesítette a színésznő utolsó kívánságát, méltó temetést szervezett neki a Fiumei úti sírkertben. A szertartáson Pintér Tibor is részt vett, dalra is fakadt, Sinatrától adta elő a My way című klasszikust.

