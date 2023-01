Súlyos dolog történt Gábor Zsazsa özvegyével

Frédéric von Anhalt súlyos autóbalesetet szenvedett, és az egyik ujja egy részét le kellett vágni. Von Anhalt a maradandó sérülések miatt 100 millió dollárra, azaz 37 milliárd forintra perli a balesete okozóját.

A baleset után már sosem lesz a régi. / Fotó: Ripost

A Blikk szerint a német üzletember a közel félmillió dolláros (180 millió forint) Royce Rolls Phantom Drophead Coupéjával kocsikázott Beverly Hillsben, amikor valaki belerohant. Frédéric von Anhaltot azonnal kórházba kellett vinni, ahol megműtötték, amelynek során jobb keze gyűrűsujjának egy részét amputálni kellett.

– Az orvosoknak a csontot is el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy össze tudják varrni az ujjam, így utóbbi egy részét levágták. A vállam kifordult, a bal karomat nem tudom megemelni, de az egész testem is sajog a fájdalomtól. Három napot töltöttem kórházban, a napokban pedig újra be kell feküdnöm emiatt – sorolta panaszait Gábor Zsazsa özvegye, akit jelenleg egy ápoló segíti a mindennapokban, a kezén lévő nagy kötés miatt ugyanis még felöltözni sem tud egyedül.

– Szörnyű ez a helyzet, ráadásul az ujjam már sosem kapom vissza. Most ment el az ügyvédem, akivel megbeszéltünk, 100 millió dolláros kártérítési pert indítunk a baleset miatt, hiszen az az idióta egyszerűen belém hajtott. Az illető egyébként egy gazdag gyártulajdonos, nagyon drága biztosítással... – magyarázta Von Anhalt, aki balesete ellenére sem hagy fel a vezetéssel.