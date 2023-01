Fia elárulta, mi történt Zámbó Jimmy leborotvált hajkoronájával

Huszonkét évvel ezelőtt megdöbbentette az egész országot, hogy a 42 éves énekes, Zámbó Jimmy egy véletlen baleset folytán fejbe lőtte magát csepeli házában, így vetve véget saját életének. A Királyt életveszélyes állapotbán beszállították a Honvédkórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. A hír hallatán Jimmy rajongói megrendültek, rengetegen vittek virágokat és gyújtottak mécseseket. Legendás hajkoronája azonban sosem került el igazán Zámbó Jimmy mellől. Ugyan végzetes balesetéből kifolyólag el kellett távolítani a Király göndör fürtjeit, családja megadta neki, hogy végső nyughelyén se kelljen nélkülöznie ikonikus stílusát.

Fotó: MTI



– Nehéz erről beszélni, mert a halálakor nagyobb bajunk is volt annál, mint hogy arról diskuráljunk, mi lett apu hajával. Persze az elmúlt közel két évtizedben én is olvastam különböző pletykákat, hogy Editnél van, meg le sem vágták neki, de az igazság az, hogy az életmentő műtétje során valóban leborotválták a haját, és eltemettük mellé. Örökre a sírba vitte magával, és ez így is van rendjén, hiszem, hogy sohasem akart volna megválni tőle – mesélte Zámbó Krisztián, aki elmesélte korábban azt is, mennyire odafigyelt hajkoronájára az énekes a mindennapokban.

– Amióta az eszemet tudom, édesapámnak mindig hosszú, göndör haja volt. Reggelente az volt az első dolga, hogy a fürdőszobában beállítsa a haját a stílfésűvel. Jól emlékszem, hogyan csinálta. Lehajolt, előredobta a haját, és apró, pici mozdulatokkal feltupírozta. Főleg hátul, ott, ahol egy baleset miatt ritkábbak voltak a fürtjei. Az én hajamra is mindig nagyon vigyázott. Sosem engedte, hogy levágassam, pedig kiskoromban sokat bántottak, amiért a derekamig ért. A fiúk mindig szekáltak, és kislánynak csúfoltak, annak ellenére, hogy apu igen kemény gyereknek nevelt, és a magatartásom is hagyott némi kivetnivalót maga után. Aztán egyszer, amikor apu amerikai turnéra ment, elmentem egy fodrászhoz, és levágattam. Mondanom sem kell, amikor hazajött, rögtön elsírta magát, de aztán megértette, és elfogadta a döntésemet – nyilatkozta a Borsnak Zámbó Krisztián.