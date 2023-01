Észvesztő: Zámbó Jimmy Dél-Amerikában él

Sokkolta az egész országot, amikor 2001. január másodikán bemondta a rádió: Zámbó Jimmy meghalt. Akkor még nem volt elterjedt az internet, az emberek a televízióból és a rádióból értesültek a hírekről, és jobb híján a közért ajtajában, a lépcsőházban, a buszon vagy a hentes előtt beszélték meg a történéseket. Huszonkét évvel ezelőtt emberek csoportjai toporogtak a házaik előtt, Csepelen pedig tömegek indultak meg a híres énekes otthona elé leellenőrözni, hogy igaz a hír, vagy csak valaki rossz tréfát űz a rajongókkal…

Zámbó Jimmy 1958. január 20. -2001. január 2. Fotó: MTI

A hír sajnos igaz volt. Jimmy meghalt, nem is akárhogy: véletlenül főbe lőtte magát a saját fegyverével.

Az akkori tudósítások szerint a lakásban Jimmy-n kívül a felesége, Edit, a legkisebb fiúk, Adrián és Hulé Éva családi barát tartózkodott. Jimmy a baleset előtt már vagy két napja nem aludt, feszült volt, és kontrollálhatatlan, hiába szólt neki a felesége, hogy tegye el a fegyvert, ne szórakozzon vele, a kedvenc „játéka” végül kioltotta az életét.

Sokszor figyelmeztették, hogy ne vicceljen ezzel... Fotó: Jimmy archívum

Ezt a hivatalos verziót már a nyilvánosságra kerülése után sem akarták az emberek elfogadni, sokak szerint ugyanis megannyi gyanús jel mutat arra, hogy egy kivételes embernek nem lehetett ilyen értelmetlen, morbid, szerencsétlen halála. Az összeesküvés elméletek pedig elindultak…

1. Jimmy balkezes volt. A végzetes lövés viszont a jobb halántékán érte, ami fizikai lehetetlenség az orvosszakértők szerint. Az „ügyetlenebbik kezével ugyanis nem tudta volna meghúzni a ravaszt, és az arca előtt keresztben sem tudta volna a halántékához nyomni a pisztolycsövet.

2. Jimmy fegyvermániás volt. A pisztolyt viccből emelte a halántékához, és előtte kitárazott, mégis maradt egy golyó a csőben. Ha értett a fegyverhez, akkor hogy véthetett ekkora hibát?

Jimmy és a felesége, Edit Fotó: Jimmy archívum

3. A szemtanú ott sem volt? Hulé Éva a család barátja a helyszínen volt azon az estén. A nő, aki már évekkel ezelőtt elhunyt, sokáig azt állította, hogy ő tudja az igazságot, valójában gyilkosság történt és kiteregeti a szennyest. A rendőrség ki is hallgatta őt pont 10 évvel az eset után, de végül nem indult új nyomozás, vagyis Hulé Évának nem lehettek perdöntő információi. A nő egyébként az első kihallgatáson még azt állította, hogy a szobában volt a lövésnél, később viszont úgy nyilatkozott, hogy már a lépcsőn állt, távozóban, nem látta, láthatta az esetet.

Hulé Éva 2014-ben hunyt el. Fotó: TV2

4. A baleset után Jimmy felesége azonnal hívta a csepeli rendőrkapitányt, aki szintén jó barátja volt a családnak. Vágó Imréné állítólag percek alatt a helyszínen volt, rendőrök kíséretében, de az egyenruhásokat nem engedte a lakásba, ő ment előre, majd percekkel később jött ki és adta ki parancsba, hogy kezdjék meg a helyszín biztosítását. Mi történt abban a pár percben bent? Akár át is rendezhették a helyszínt? Sosem tudjuk meg. A rendőrkapitányt nem sokkal ezután felmentették a pozíciójából.

Fotó: MTI Fotó Kovács Tamás

5. Fotó a holttestről. A sajtómunkások, legalábbis akik legalább két évtizede a szakmában dolgoznak, már hallották a történet: a Jimmy boncolását végző orvos vagy a mellette dolgozó segédje fotót készített Jimmyről a boncasztalon. A képet az ország akkori legnagyobb példányszámú napilapja vette meg, 1 millió forintért, ami hatalmas pénz volt akkoriban, a mai árak viszonylatában körülbelül 40 millió forintnak megfelelő összeg. A fotót állítólag egy széfben őrizték, vagy talán őrzik a mai napig, mivel a sajtótörvény nem tette lehetővé, hogy nyilvánosságra hozzák.

Zámbó Jimmy a mentőben Fotó: MTI

6. Eltűnt Jimmy haja. Leírni is borzasztó, de az énekes holttestét is őrizni kellett, mert a rajongók mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy ereklyét szerezzenek a halála után. Igen, akár a haját is. Amikor Jimmyt a baleset után a Honvéd Kórházban előkészítették az életmentő agyműtétre, a haját leborotválták. Bár a műtősök esküdtek rá, hogy a holttest mellé tették, a boncmester nem találta, így kitört a botrány. Jimmy ügyvédje, dr. Szőgyényi József a Honvédkórház parancsnokát kérte meg, hogy azonnal indítson vizsgálatot az ügyben, hiszen félő volt, hogy valaki kilopta a kórházból és piacra fogja dobni. Érdekesség az ügyben, hogy mivel a haj nem számít testrésznek, rendőrségi nyomozás nem indulhatott volna. Az ügyvéd végül beszélt Edit asszonnyal is, ekkor derült ki, hogy a hajkorona nála van.

Jimmy háza előtt posztol egy rendőr a tragédia utáni órákban Fotó: MTI

7. Jimmy még mindig él! Hiába telt el több, mint két évtized, még mindig nagyon sokan vannak, akik képtelenek elfogadni, hogy nem hallhatják őt többé. A régi rajongók között még ma is él a legenda, miszerint Jimmy megrendezte a halálát, hogy kiszakadhasson végre a darálásból és egy nyugodt új életet kezdjen. Akár Dél-Amerikában….