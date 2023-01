Sokkolta Kelemen Anna új fotója a rajongóit – „Csont és bőr vagy, pálcika ember lettél”

Imád provokálni Kelemen Anna és örül, hogy posztja megint felrobbantotta az internetet. Legújabb fotóján a fürdőszobában, fehérneműben pózol, de most elmaradtak a bókok, mostani formájával sokkolta egyébként hűséges rajongóit.

Fotó: Szabolcs László / Ripost Kelemen Anna szerint nincs testképzavara





Sokkolta a rajongóit

Mert bár az egykori playmate fő profilja a meztelenkedés és az erotika, a hiányos öltözet kétélű fegyver. Hiszen a kivillanó testrészeket az egész világ mustrálhatja és véleményt is alkothat róla – mint ahogy tették most is.

Csont és bőr vagy

Könyörgöm egyél

Látlelet lettél

Anorexiás vagy, menj orvoshoz

És ezek még a finomabb kommentek, többen durván nekimentek, hogy ezt nem szabadna mutogatni.

Nyugodjon le mindeni, észnél vagyok

– kezdte a Borsnak Kelemen Anna. - Nekem tetszik, ez egy tudatos út eredménye és nem állok még le. Valóban a korábbi önmagamhoz képest soványabb vagyok, de ez is volt a célom. Változtattam az étkezési szokásaimon, kevesebbet eszem, de az hülyeség, hogy egyáltalán nem eszek. Sőt! És hús nélkül nem is tudok létezni, az mindig van a tányéron. Tudom, sokaknak ez nem tetszik. Nekem meg az nem tetszik, hogy mennyi elhízott ember van. A sok nyomorult boldogságevő, azért tömik tele magukat, hogy boldogok legyenek! Pedig a boldogságot nem az étel adja!







Figyelemfelhívás volt a célja

Anna fogyásának hátterében filozófia van. Szerinte még így is szexi, ezért továbbra is fent van olyan oldalon, ahol fizetnek meztelen képeiért.

Szerintem nincs testképzavarom és nem vagyok anorexiás

– jelentette ki. - Az én személyiségemtől nem áll távol, hogy provokáljak. A fogyásommal arra akarom felhívni az emberek figyelmét, hogy vegyenek vissza! Nem kell zabálni, miközben azt sem lehet tudni hova tart a világ, mi lesz velünk? Egyébként meg ha nem tetszenék még a férfiaknak, akkor nem fizetnének még mindig a fotóimért…