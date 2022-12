Aggódnak a rajongók: Mi történt Kelemen Annával?

Kelemen Anna már vagy két évtizede aktív szereplője a hazai celebéletnek, erotikától fűtött fotói vagy videói, szókimondó stílusa, kendőzetlen vallomásai vagy éppen vagány humora sokaknak szimpatikus. Annácska egy jó ideje a TikTokon is rendszeresen szerepel, tartalmakat oszt meg az amerikai elnökválasztásról kezdve a béremelésen át arról, hogy milyen fontos a biztonsági öv helyes használata…

Kelemen Anna mindig vonzza a tekintetet, akárhol is jelenjen meg Fotó: Szabolcs László

És persze szexi tartalmakban sincs hiány, hiszen a hírességnek a meztelenség és az erotika a fő profilja. A hiányos öltözet azonban kétélű fegyver, a kivillanó testrészeket az egész világ mustrálhatja és véleményt is alkothat róla – mint ahogy tették most is. Kelemen Anna legfrissebb videója kapcsán is nagyon sok visszajelzés érkezett. Hétfő este egy ujjatlan felsőben beszélt arról, hogy milyen oldalakon lehet megtalálni őt, a tartalom azonban nem volt olyan sokkoló, mint maga a látvány. Anna ugyanis nagyon lefogyott, a felkarjairól eltűntek az izmok, szemmel láthatóan komoly változáson ment át a fizikuma – és ezt bizony a követői is szóvá tették.

Hogy összeesett… Mi van veled?

– írja az egyik hozzászóló.

– Drága Anna, milyen sokat fogytál – jegyezte meg egy másik követő, és többen hasonlóképp vélekedtek.

Anna nem válaszolt eddig ezekre a kommentekre, és nagyon valószínű, hogy nem is fog. Többször kifejtette: soha életében nem törődött azzal, hogy ki mit gondol róla, így biztosan ezek a kritikák sem hatják meg.