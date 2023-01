Mélyen hallgat Opitz Barbi az eltűnéses botránya óta

December 23-án bombaként robbant a hír, miszerint eltűnt Opitz Barbi! Az énekesnő édesanyja tett közzé a Facebook-oldalán egy bejegyzést, amiben azt állította: lányát a 19 éves barátja, Albert rabolta el.

A család azonnal értesítette a rendőrséget is, akik rövid időn belül megtalálták Barbit, azonnal az ügy azóta csak egyre bonyolultabb. Az énekesnő egyik közeli ismerőse megszólalt korábban lapunknak, szerinte nem ez volt az első eset, hogy Albert miatt bajba került volna Barbi. Azonban a rózsaszín köd elvakította a lányt, ezért sorra megbocsájtott a fiúnak.

Opitz Barbi nem kíván nyilatkozni a botránnyal kapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

Nem beszél a történtekről

A Ripost kereste Barbit és a menedzserét is, de nem reagáltak a telefonhívásukra. Bár az énekesnő korábban sem nyilatkozott szívesen a magánéletéről, az erotikus videós botránya alkalmával kivételt tett, de ezúttal teljesen elzárkózik a nyilvánosság elől.

Visszatér a színpadra és a rajongók közé

Barbi rajongói már tűkön ülve várják, hogy találkozhassanak kedvencükkel, hiszen az ünnepek miatt az énekesnő sem állt eddig színpadra. Hétvégén azonban visszatér a munkába, legalábbis ez derül ki a legújabb posztjából. A rendőrségi ügy óta egyébként is kevesebbet szerepel, bár a közös fotókat törölte Alberttel. A 19 éves fiú azonban továbbra is azt mutatja, hogy minden rendben közte és az énekesnő között. A szerelmes fotókon ugyanúgy mosolyognak, és az eljegyzésükről készült felvételt is fent hagyta a közösségi oldalán. Ezek után joggal merülhet fel a kérdés: végleg szakítottak, vagy Barbi megbocsátott és a közönségtalálkozón felbukkan majd Albert is?