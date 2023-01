Vajdasági szülésznővérből lett magyar megasztár: Rúzsa Magdi látványos dupla koncertet ad az Arénában

Rúzsa Magdi neve 2006-ban, a Megasztárnak köszönhetően tűnt fel a hazai zenei színtér egén és azóta is sziklaszilárd helye van, mind a zenei életben, mind az emberek szívében. Ez pedig nem is csoda, hiszen szívet melengető hangjával és bájos, mezítlábas előadásával nemcsak a zsűrit vette le a lábáról, hanem az egész országot is. Sikerét és szerethetőségét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a vajdasági származású énekesnő február 24-én és 25-én egy hatalmas dupla koncerttel jelentkezik a Papp László Budapest Sportarénában. Ennek apropóján úgy döntöttünk, hogy egy kicsit jobban górcső alá vesszük a nem is olyan régen anyai örömök elé álló énekesnő életét.

A 37 éves énekesnő elragadó, mint mindig

Kezdeti évek

A kis Magdi 1985. november 28-án született a vajdasági Verbász városban. Általános iskolai tanulmányait falujában, Kishegyesen, Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában végezte. Ezt követően egy igen nemes szakma felé vette az irányt, ugyanis a szabadkai Egészségügyi Középiskolában tanult tovább, ahol szülészeti nővérnek tanult, majd tanulmányai végén – fél év szakmai gyakorlat elvégzése után – sikeres államvizsgát tett.

Út a sikerhez

Magdi már egészen kisgyermek korától fogva az éneklés szerelmese, saját bevallása szerint már születésekor is első dolga az volt, hogy ordított egy nagyot, és azóta ragaszkodik ahhoz a bizonyos Rúzsa Magdi a hanghoz. Így nem is meglepő, hogy az első igazán meghatározó zenei sikerét már 2004-ben megszerezte, ekkor nyerte meg ugyanis a zentai Farsangi Ki mit tud könnyűzenei kategóriáját. Lehet, hogy csak kevesen tudják, hogy még szintén ezekben az években énekesként csatlakozott egy feketicsi amatőr zenekarhoz, Madness-hez. Ami pedig ez után következett az már szinte történelem, 2005-ben jelentkezett ugyanis a Tv2 nagy sikerű tehetségkutató műsorába, a Megasztár harmadik szériájába, amit, mint tudjuk 2006-ban meg is nyert.

A megasztár

A három gyermekes édesanya pedig azóta is fényesen ragyog a hazai zenei színtér egén: hamarosan megjelent az első, Magdi nevéhez köthető kiadvány A döntőkben elhangzott dalok címmel, majd 2006. november 28-án az első stúdiólemezét, az Ördögi angyalt is piacra dobta. Az sem túl meglepő, hogy ezek után a 2007-es évet végigkoncertezte, arról meg már nem is beszélve, hogy ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Magdi az Aprócska blues című dalával indult a nemzetközi megmérettetésen, amit - elmondása szerint - Kovács Kati Várlak című dala ihletett, és egészen az előkelő kilencedik helyig repítette az énekesnőt. A 2007-es koncertsorozat kiemelkedő eseménye volt a méltán híres, június 30-án megrendezett Kapcsolat koncert, melyről Magdi később egy DVD-t és egy hanglemezt is kiadott. 2009. szeptember 17-én pedig megkapta a magyar állampolgárságot.

Gyémántok az örökkévalóságnak

Természetesen Magdi azóta is rendszeresen elkápráztatja rajongóit csodás hangjával: 2008. november 5-én megjelent második önálló stúdiólemeze is, Iránytű címmel, amely elérte az aranylemez minősítést. Ezt követte 2010-ben a Gábriel című száma, amely eredetileg egy horvát dal, éppen ezért döntöttek úgy, hogy a magyar változatot is délszláv hangzásvilággal és egy kis gitárjátékkal szólaltatják meg. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a Geszti Péter magyar szövegével, Novák Péter és Toma Ferenc hangszerelésében megjelent dal hatalmas sláger lett.

2011. november 16-tól önálló estet is tart a Pesti Színházban Magdaléna Rúzsa címmel, melyet 2013 decemberéig több mint 40 ezren(!) néztek/hallgattak meg.

Miután az előadóművész nem szeret a babérjain ülni, így 2012. november 11-én kihozta 3. stúdiólemezét is, Tizenegy címmel, amely 2013 márciusára már a Platinalemez minősítést elérte. Az énekesnő – rajongói legnagyobb örömére - azóta is rendszeresen jelentkezik albumokkal és DVD-lemezekkel, 2018. március 13-án, pedig pedig abban a megtiszteltetésben volt része, hogy a nemzeti ünnep alkalmával átvehette a Máté Péter-díjat, amely egy könnyűzenészeknek járó állami kitüntetés.

Arról meg már nem is beszélve, hogy a rengeteg szakmai elismerés mellett a magánéletére sem lehet panasz, hiszen boldog házasságban él, tavaly pedig életet adott gyönyörű hármas ikreinek, a kis Lujzának, Zalánnak és Kevének, akiknek cukiságával azóta sem bírnak betelni sem a büszke szülők, sem rajongók. Az ikrek születéséhez pedig még Orbán Viktor is gratulált a Facebook-oldalán.