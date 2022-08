Már most biztos, hogy mi lesz Rúzsa Magdi hármasikreiből

Három kicsivel nem egyszerű az élet, pláne akkor, ha az édesanyjuknak sincsenek csendes hétköznapjai, hiszen előadóművész. Rúzsa Magdi ikrei augusztus másodikán lettek félévesek, a hírek szerint nagyon jól bírják különleges életüket, igazi kis energiabombák, akik mindig boldogok, amikor a szüleikkel lehetnek.

Magdi a szabadidejében szívesen vásárol rugdalózókat a kicsiknek, és kifejezetten imádja a különleges mintázatú darabokat, amiről persze most már a barátai is tudnak, akik rendszeresen küldenek ajándékba kis ruhákat. A picik a minap is csomagot kaptak, benne Lukács Laciék ötletes ajándékával: Tankcsapda feliratú rugdalózókkal.

Az énekesnő persze nagyon örült az ajándéknak, és talán már ő is érzi legbelül, hogy ilyen környezetben felnőve nem lehetnek mások felnőttkorukban, mint igazi rockerek.