Kiderült: bosszúból karcoltak hímvesszőt a magyar színésznő kocsijára

Mint azt a Bors is megírta: hímvesszőket és gyűlöletre utaló más rajzokat és írásokat karcolt valaki a Madách Színház népszerű színésznőjének és barátjának kocsijára is. A rosszindulatú „karcművész” amellett, hogy ezzel anyagi kárt okozott, számtalan rossz gondolatot ébresztett a művésznőben, aki nem hagyja annyiban, rendőrségi feljelentést tett a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon.

Fotó: Instagram "Ez személyes bosszú két ember ellen"

Teljesen lesokkolódtam a történtektől

– kezdte lapunknak Széphalmi Juliska. – Nálam aludt egy kedves barátom, aki a nálam töltött éjszaka után, amikor ment az autójához szombaton, rögtön észrevette ezeket az alkotásokat. Tehát valakinek nem tetszett, hogy itt aludt, de ez azt jelenti, hogy valaki régebb óta figyel, vagy figyel bennünket. De egyáltalán, honnan tudja a lakcímemet? Úgy értem, ezt az itt lakókon kívül alig tudja valaki. Akkor még azt gondoltam, hogy nem én vagyok a célpont. De aztán másnap az én kocsimat is ugyanezek az ábrák „díszítették”. Ezek szerint ez a valaki rám is dühös. Voltak tippjeink, ki lehetett, meg is kerestük őket, de persze ki mondaná azt, hogy én voltam… Ez annyira aljas, de közben gyerekes is. Ha valakinek baja van velem, ha férfi, ha nő az illető, miért nem áll elém? Most félnem kellene? Nagyon rossz érzés volt ezek után hazamenni!

A színésznő arról is beszélt, hogy ez az egész rémálom nemcsak őt és barátját, de kisfiát is érinti. Akinek nehéz elmagyarázni, mi ez az egész.

- Látta rajtam, hogy feszült, ideges vagyok, mondtam neki, hogy valaki összekarcolta az autómat – folytatta. - Bárhogy nézzük, ez bűncselekmény, meg is tettük a feljelentést a csepeli rendőrségen. Megnéztük, van kamera az utcában, de egyelőre nem tudjuk az mit lát, mit vesz fel. Remélem, hamarosan kiderül ki tette ezt, mert ez személyes bosszú két ember ellen...