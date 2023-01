Itt a leltár: Erre költötte kétes eredetű vagyonát G.w.M 2022-ben

A minap ütötte fel a fejét a talány, miszerint visszakövethetetlen G.w.M vagyonának eredete. Egy bűnügyi magazin szerint nincs látható nyoma annak, miből is származik a rapper mesebeli gazdagsága, mivel a sokszor emlegetett G.w.M Music Production nevű kiadócég nemhogy veszteséges, egyenesen nem létezik. A rapper, Varga Márk olyan mesebeli életet él 26-évesen, amiről, ha Amerikában élne nem a Metropol, hanem a Wall Street Journal írna. Csak az előző évben legalább ötmillió forintot költött ruhákra, és tripla ennyit különböző ingatlanok kivételére. A Metropol összeszedte a G.w.M költéseinek legjavát.

Gyerektartás

Az év elején arapper szakított gyermekei anyjával, Melanieval, amit – mivel a közös megegyezés eleinte lehetetlennek tűnt – bíróságon keresztül tárgyaltak. Eleinte Márk ügyvédje azt mondta, hogy Melanie közel másfél millió forintot kért tőle havonta gyerek- és élettársi tartásdíj jogcímen, ami a rapperék számára egy nevetséges összeg volt. Állítása szerint rendszeresen bevásárol, vesz pelenkát, tápszert és minden mást, amire csak a gyerekeknek szükségük van. Ezen felül havi százezer forintot kínált fel a gyerektartásra. A mai világban, ahol sokan egy forint támogatás nélkül lelépnek otthonról, nem is olyan rossz.

Fotó: Bánkúti Sándor

Lánykérés

Vidéki luxusvillát bérelt ki a lánykérésre a milliomos rapper, hogy meglepje vele Kulcsár Edinát. Az ünnepek előtt három napra a tarcali Andrássy-kúriába mentek pihenni. Az egykori modell azt azonban nem tudta, hogy G.w.M az egész kúriát kibérelte kettőjüknek, és még tűzijátékot is szervezett. A lakosztályukat a kérésére teleszórták rózsaszirmokkal, illetve lufik, egy virágcsokor és gyümölcstál is várta őket. Romantikus gesztus ugyan, de még a bankárok is csak álmodhatnak hasonló rongyrázásról.

Kocsi, kocsi, kocsi

Mint az a jó ízlésű emberekről elmondható, Márk oda és vissza van a jobbnál jobb autókért. Áprilisban például egy S-osztályos Mercedes-t vásárolt, ami hozzávetőlegesen 50 millióba kerülhetett. Nyilván mindenki arra költi a vagyonát, amire csak szeretné, de tudván, hogy exének, két gyermeke anyjának mindeközben százezernyi forint gyerektartást kínált összesen, már egy teljesen új dimenzióba helyezi a kérdést. Nem beszélve arról, hogy ugye „Egy autó, nem autó” – tartja a mondás, november végén Kulcsár Edinának is csurrant-cseppent azokból a kerekekből. A rapper, szerelmét egy kb. 25-30 milliós Porsche Macannnal. A rapper állítása szerint ő havonta 12 millió forintot keres. Ha kicsit matekozunk, megtudjuk, hogy egy évben, közel hét hónapnyi fizetését autókra költötte.

Fotó: TV2

Hal a tortán

Nemrég Varga Márk vendégeskedett a Hal a tortán című műsorban. Ameddig mindenki saját lakásába, házába invitálta a kedves vendégeket, addig G.w.M megadta a módját, a Table nevű lakásétteremben látta vendégül a nagyérdeműt. Ugyan nem találtunk kimondott árat a helyszín kibérlésére, de valószínű, hogy nem egy józsefvárosi ingatlan bérleti díjával ér fel.

Babaváró parti

G.w.M úgy gondolta, hogy egy hatalmas, bérelt, tetőtéri penthouse-ban szeretné tudatni barátaival, hogy hamarosan megszülető gyermekük milyen nemű lesz. Ezt megspékeljük egy kis tűzijátékkal, élő zenével, állófogadással és máris ott tartunk, hogy újból elköltöttük a Porsche Macan vételárának egy jelentős százalékát.

Verdikt

A rapper állítása szerint néhány éve még nem nagyon volt mit ennie, most pedig drága ékszereket, órákat visel, Guccin kívül nem vesz fel mást. Nem tudni, honnan szerezte ezt a mérhetetlen vagyont, de az biztos, hogy Márk az a régimódi hedonista, akinek arcképe a fogalomtárban az említett fogalom mellett szerepel. A fenti tételek mellett természetesen még olyan apróságokra is költeniük kell Edinával közösen, mint az albérlet, a rezsi, a tankolás, a háztartás, és feltehetően esznek is.