Hátborzongató fotó: Berki Krisztián szelleme kísérti Mazsit - Fotó

Berki Mazsi élete pillanatok alatt változott rémálommá, mikor tavaly májusban elvesztette férjét és gyermeke édesapját, Berki Krisztiánt. Az özvegy nehezen tudta feldolgozni a történteket, hetekkel a tragédia után külföldön kereste a megnyugvást, azonban ez sem segített rajta. Egy akkori interjúban azt állította, Krisztián lelke még mindig velük van, kislánya pedig látja is az édesapját. Elmondása szerint Emma rendre furcsán viselkedett, mikor szóba hozta neki, sőt volt, hogy integetett is neki.

- Volt egy mélypontom nem olyan régen. Szoktam Krisztiánhoz beszélni, szoktam neki mesélni, és megkérdezem tőle, hogy itt van-e velünk. Emma ült a babakocsijában, rám nézett, és visszaintegetett. Amikor nagyon egyedül érzem magunkat, amikor ketten vagyunk otthon, meg szoktam Emmát kérdezni, hogy hol van apa, vagy hogy itt van-e apa velünk? Emma nagyon érdekes, amikor erről beszélgetünk. A szemével olyan pontra néz fel, ami nem természetes póz - mondta hónapokkal ezelőtt a Fókusznak.

Fotó: Bors

Berki Krisztián szellemként tért vissza Mazsihoz?

"Berki látogatta meg"

Elsőre hallásra hátborzongató felfedezést tett pár kommentelő Berki Mazsi legújabb fotójánál. Az özvegy csupán egy cipőt szeretett volna reklámozni, amihez a képet tükörből készítette el, és bár ezzel semmi probléma nem lenne, egyesek szerint valaki ott áll mellette. Biztosra vélik, hogy egy szellem tett látogatást Mazsinál, sőt van olyan, aki arra tippel, hogy Berki Krisztián tért vissza volt feleségéhez.

"Bocsi, tudom, hogy itt a cipő a lényeg, de csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy melletted áll valaki... Nézzétek meg a képet!" - írta valaki.

"Én is látom, még a feje is ott van, elsőre nekem is ez jött le" - fogalmazott egy másik kommentelő.

Szerintem Berki látogatta meg, tuti, hogy visszajár!

- talán mindközül ez volt a legmeghökkentőbb hozzászólás.

Egy kisebb vita ki is robbant a kommenteket követően. A szkeptikusok a szellemet csupán egy koszként látják a tükrön, míg az élénkebb fantáziával rendelkezők teljes vállszélességgel kiálnak állításuk mellett. A kérdés csak az: kinek van igaza?

Továbblépett

Korábban lapunk birtokába jutott több lesifotó is, melyen Mazsi és titokzatos kedvese látható, ahogy élvezik az újesztendő első napjait Zanzibár egyik ötcsillagos hotelében. Bár Berki Krisztián özvegye tudatosan nem beszél a magánéletéről, azt már többen is tudni vélték, hogy férje halála után rátalált a szerelem, és az sem volt titok, hogy egy jómódú férfiről van szó. A boldogsága azonban nem tetszik mindenkinek, főként nem egykori anyósának. Júlia asszony nem nézi jó szemmel, ahogy Mazsi éli az életét, de a zanzibári utazás volt nála az utolsó csepp a pohárban. Azt ígérte, hogy ha legközelebb találkozik vele, lehet hogy megtépi.