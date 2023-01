„Ha találkozom Mazsival, lehet meg is tépem!” – betelt a pohár Berki Krisztián édesanyjánál

Nem kérdés, hogy Berki Mazsi és Krisztián édesanyja, Júlia is nagyon nehéz élethelyzetben van. Míg a fiatal özvegynek maga és a kislánya érdekében is tovább kell élnie, addig az egyetlen gyermekét elvesztő édesanya számára késdöfés a szívbe a másik fél minden boldog perce.

Júlia és Krisztián az egyik utolsó közös médiaszereplésükön (Fotó: TV2)

Örök ellentét ez, amit csak fokoz Mazsi aktív social médiás jelenléte, hiszen Krisztián anyukája nap mint nap szembesül azzal, hogy a volt menye éppen hol érzi nagyon jól magát. A legújabb konfliktust az a zanzibári nyaralás (erről is fotókat közölt az Instagramon Mazsi) pattintotta ki, melyről a Bors számolt be elsőként.

Mint azt lapunk megírta, Mazsi a kislányával, az új kedvesével és annak gyermekével Zanzibárra utazott január elején. Az ötcsillagos luxushotelben – ami napokkal azelőtt nyitotta ki kapuit, hogy megérkeztek – minden földi jót megkapnak a vendégek, hófehér homokos tengerparton süttethetik a hasukat, prémium minőségű élelmiszer alapanyagokból készült bőségtálakat ehetnek, az azúrkék vízparton lovagolhatnak, vagyis tényleg a földi Paradicsomban érezhetik magukat.

A titkos nyaralásról képek készültek (Fotó: Bors)

A fotókat látva Berki Krisztián édesanyjában újult erővel lángolt fel a düh.

Napról napra jobban szakad szét a szívem

– mondta Júlia, a lapunk megkeresésére, majd így folytatta: – Szerintem, amit Mazsi művel, azon már a vadidegen emberek is megrökönyödnek. Hiszen ők is arra gondolhatnak, hogy mit érezhet ilyenkor egy gyászoló anya? Látom a friss képeit és egyszerűen nem tudom felfogni: Ott nevet, élvezi az életet és ezt még az arcunkba is tolja? Hát nincs benne semennyi együttérzés, tapintat? Gyász? Hogy azt már meg se kérdezzem…. Gyászolt ő valamennyit egyáltalán? Tudom, hogy erős, amit mondok, de az a helyzet, hogy a kis unokámat nagyon szeretem, de ezt az embert (Mazsit) lassan meggyűlölöm.

Júlia asszony az egyetlen fia temetésén (Fotó: Bors)

Az édesanya szerint sem a fia, sem ő nem ezt érdemelték a sorstól

A minap Júliát felhívta telefonon Mazsi édesanyja. A két anyós nem sokáig beszélt egymással, mert hamar elszabadult a pokol. Mazsi édesanyja ugyanis azt kérte Krisztián anyukájától, hogy ne bántsa nyilvánosan a lányát.

– Amikor ezt meghallottam, elborult az agyam. Ne bántsam a lányát? Hát ki bántja? Nem ő bántja inkább a fiam emlékét és vele együtt engem is azzal, ahogy viselkedik? Miért nem tudja titokban élni az új boldog életét? Miért kell ezt mindenkinek látnia? – kérdezte Júlia, majd így folytatta: – Ha szétmentek volna Krisztiánnal már akkor, amikor elkezdett megromlani a viszonyuk, mondjuk egy fél évvel a fiam halála előtt, akkor ma a gyermekem is egy mesebeli szigeten nyaralna egy nővel. Egy olyannal, aki megérdemli őt. De az élet másként hozta – tette hozzá Júlia asszony, majd az mondta: