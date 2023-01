Nem titok, hogy Harsányi Leventének remek ízlése van a férfidivat és az oldtimer autócsodák terén is. Emellett van még egy olyan terület, amiről előszeretettel és vicces formában oszt meg különféle fotókat az Instagram-történetében. A „gyengébbik nem” képviselői pontosan tudják, mekkora hatalma van egy jól megválasztott harisnyának és egy mutatós magassarkúnak egy kecses, vékony lábon. Tisztában van ezzel a műsorvezető is, aki az autók és a divat mellett a hölgyek szemrevaló lábairól is igen gyakran oszt meg ízléses tartalmat. Fel is kereste őt a Bors azzal, hogy muszáj beszélnünk a női lábakról.

A műsorvezető őszintén, ám humorral fűszerezve beszélt egyik szenvedélyéről

„Mindenki azt lát bele, amit akar”

Örömmel! Ha lehetne, nagy szeretettel lennék a női lábak nagykövete

– felelte viccesen Levente, s hozzátette, e téren félreértik őt, hiszen az említett képeken mindig valami más, a háttérben látható dologra hívja fel a figyelmet.

Ez azért szép, mert mindenki azt lát bele, amit szeretne. Viszont, ha már így rákérdeztél; igen, nagy rabja vagyok a szép női lábnak, leginkább a bokának. Ezt már a kötelező olvasmány, A Pál utcai fiúk óta tudom...

– tette hozzá újabb humorral fűszerezve, miközben a regény szereplőjére, Bokára utalt.



„Hiába szép egy láda, ha belül üres...”

Bár ez a testrész minden kétséget kizáróan a női szépség szerves részét képezi, mégsem a láb az elsődleges, amin Leventének megakad a szeme.

– Tekintet- és tartalomfüggő vagyok, először összességében külsőleg fogjon meg, amit látok. Viszont utána mindenképpen beszélgetnünk kell, hogy megismerjem. Hiába szép egy láda, ha kinyitom és belül üres, akkor már nem érdekel. A hab a tortán egy szép női láb, azokkal a gyönyörű női cipőkkel! Komolyan mondom, hogy egyfajta „retina-petting”, egy vizuális beteljesülés. Ezzel senkit sem szeretnék megsérteni, csak igyekszem hangsúlyozni, milyen magával ragadó – legalábbis számomra. Egyébként épp a napokban mondta a fiam, hogy: Apa, kicsit sok a női lábról készült fotó. Nem tudom figyelmen kívül hagyni és gyártom a hülyébbnél-hülyébb Instagram-storykat, mint: „I láb you” és hogy „A siker csak egy lábnyújtásnyira van”. A dolog lényege tényleg az, hogy elkötelezett híve és rajongója vagyok a szép női lábaknak, azon belül a bokának, ezt pedig néha kihangsúlyozom – magyarázta Levente, s hozzátette, nehéz lenne eldöntenie, melyik mellé tenné le a voksát: két szép női lábra, egy BL-focimeccsre vagy pedig Koenigsegg autóra.



Lefényképezte és megvette a női cipellőt

Alapvetően azt hihetnénk, hogy a téli időszakban kevés ilyesfajta vizuális ingerben lehet része egy férfinak, de ez az elgondolás nem teljesen állja meg a helyét.

– A testhezálló nadrágok is szép kiemelik a bokát, de tény, hogy önmagában, magas sarkúval az felér egy BL-döntővel, amit egy selfie követ, Messivel. Nyáron az egyszerű sportcipőt vagy papucsot viselő hölgyekben is gyönyörködöm, engem feldob, mint minden más, ami szép.

Ennek ismeretében felvetődik a kérdés: volt-e már példa arra, hogy meglepte egy cipővel a kedvesét, s így egyúttal önmagát is?

A divat szerelmese vagyok, ezért nyitott szemmel járok. Volt, hogy megláttam a kirakatban egy nagyon szép lábbelit, lefényképeztem, elküldtem az aktuális páromnak és ha tetszett neki, rögtön megvettem

– vallotta be Levente, akinek ezen szokását valljuk be, sok nő repesve fogadná.